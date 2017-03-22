22 марта 2017 года

Комиссия по анадромным на Сахалине заработает в новом составе

В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило в новой редакции состав комиссии по анадромным в Сахалинской области. Соответствующий приказ – от 16 марта 2017 г. № 126 – размещен на сайте регионального агентства по рыболовству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, председателем комиссии является губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Заместители председателя комиссии – зампред областного правительства Игорь Быстров и замруководителя, начальник управления водных биоресурсов и флота агентства по рыболовству региона Сергей Ом. Ответственный секретарь – советник управления Игорь Бирюков.

Также в комиссию вошли семь представителей Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства (в том числе руководитель ТУ и два его заместителя), руководитель управления Росприроднадзора по Сахалинской области Ольга Костенко, руководитель территориального управления ФАС Олег Тихенький, замруководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Сергей Бойко, и.о. директора СахНИРО Александр Михеев, начальник Сахалинрыбвода Павел Соколов, три представителя погрануправления, двое – областного УМВД, сотрудник управления ФСБ по Сахалинской области, представитель войсковой части.

От бизнеса в составе комиссии – заместитель председателя правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Виктор Сливин, председатель НП «Совета Союза рыбаков Сахалинской области» Константин Тюкавин, исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

Напомним, что в прошлом году в порядок деятельности региональных комиссий по анадромным внесли изменения. По новым правилам, число членов, замещающих должности федеральной государственной службы РФ, должно составлять не менее двух третей от общего количества.

Fishnews