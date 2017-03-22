Мойва из Норвегии не доехала до российских прилавков

22 марта 2017 года
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
21 марта 2017 года
21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.
16 марта 2017 года
Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
15 марта 2017 года
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.
Правительство расширило области применения риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. Минсельхозу поручено разработать критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.
23 марта 2017 года
В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.
Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.
Опубликовано постановление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого о запрете найма иностранных граждан на работу в ряде сфер, включая рыболовство. Эта мера касается тех, кто трудится на основании патентов.
Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.
Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.
В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого можно будет гасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.
Вылов минтая на охотоморской путине приближается к 700 тыс. тонн. Благодаря стабилизации промысловой обстановки отставание от уровня прошлого года сокращается.
Премьер Дмитрий Медведев высказал недовольство по поводу того, как сейчас ведется работа по отмене устаревших правовых норм. Требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться.
В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.
22 марта 2017 года
Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили доклад президенту о мерах по ограничению роста цен на рыбопродукцию. ФАС видит ключ к доступной рыбе в развитии аквакультуры, специализированных торговых объектов и ярмарок.