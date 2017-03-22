Мойва из Норвегии не доехала до российских прилавков

Правительство расширило области применения риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. Минсельхозу поручено разработать критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.

9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.

Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.

Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.

21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.

В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.

Минэк за организованные торги на рыбном рынке В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.

Камчатский бизнес вкладывается во флот и рыбозаводы Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.

В Новосибирской области для мигрантов закрыли рыболовство Опубликовано постановление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого о запрете найма иностранных граждан на работу в ряде сфер, включая рыболовство. Эта мера касается тех, кто трудится на основании патентов.

ЦСМС рассказал рыбакам о проделанной работе Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.

Дискуссия о рыбалке на финишной прямой Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.

«Скидку» по таможенным штрафам рассмотрят депутаты В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого можно будет гасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.

Минтай стал ловиться лучше Вылов минтая на охотоморской путине приближается к 700 тыс. тонн. Благодаря стабилизации промысловой обстановки отставание от уровня прошлого года сокращается.

Дмитрий Медведев поручил быстрее разбираться с требованиями Премьер Дмитрий Медведев высказал недовольство по поводу того, как сейчас ведется работа по отмене устаревших правовых норм. Требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться.

Браконьеров хотят поместить под наблюдение В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.