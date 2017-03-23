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Заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Фото пресс-службы Правительства РФ

Дмитрий Медведев поручил быстрее разбираться с требованиями

Премьер Дмитрий Медведев высказал недовольство по поводу того, как сейчас ведется работа по отмене устаревших правовых норм. Требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться.

Иногда лучше никакого регулирования

Нужно ускорить отмену неактуальных правовых норм, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Тем, как сейчас ведется эта работа, председатель правительства недоволен: «Вот выявили огромный массив устаревших, допустим, нормативных документов: законов, подзаконных актов. Или документов, которые просто нужно поправить. И что дальше-то? Мы их отменили? Как правило, нет».

Премьер поставил задачу оперативно разработать механизм, позволяющий сделать отмену устаревших норм быстрой и при необходимости необратимой, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму заседания.

«Конечно, всегда можно сказать, что прежде, чем отменять старые законы, нужно принять новые. Такой аргумент, кстати, обычно и звучит. Как мы можем отменить постановление 1997 года, когда у нас нет постановления 2017-го? Но это очень часто просто оправдание, чтобы ничего не делать», - сказал глава правительства.

По словам Дмитрия Медведева, надо синхронизировать процесс отмены старого законодательства и введения нового. В определенных ситуациях, возможно, лучше не иметь никакого регулирования, чем иметь устаревшее, заявил премьер. «Такие ситуации многократно в истории нашей страны бывали, и никаких коллапсов не возникало», - отметил он.

Сначала – выбрать приоритеты

Министр РФ Михаил Абызов, курирующий приоритетную программу по реформе контроля и надзора, сообщил журналистам, что при пересмотре требований будет использоваться риск-ориентированный подход. То есть в первую очередь будут изучаться и актуализироваться требования, которые создают очень серьезные издержки для бизнеса, и требования, которые направлены на снижение высокого уровня риска жизни, здоровью и экономическим интересам граждан и предпринимательской деятельности.

По словам министра, в течение года надзорные ведомства и курирующие их министерства должны сопоставить действующие в стране требования с лучшими международными практиками и практиками стран, входящих в ОЭСР.

Михаил Абызов также пообещал, что власти будут стараться «расчищать уже накопленный багаж устаревших требований, в том числе применяя новые». При этом министр подчеркнул, что «никакой штурмовщины, которая могла бы привести к коллапсу государственного надзора, не должно быть».

Планируется аккуратно внедрять подход, когда при принятии новых требований отменяются старые, - one in – two out.

Правила сведут в единое полотно

Министр РФ сообщил, что решено в этом году определить виды надзоров, по которым будет проводиться кодификация требований. «По большинству государственных надзоров – а у нас их более 180 видов – кодификация не проведена, и это означает, что предприниматель, для того чтобы понять, каким требованиям он должен соответствовать, обращается к огромному количеству различных документов, которые в том числе существуют на разных уровнях принятия решений», - обратил внимание Михаил Абызов.

Регламентирующие документы не объединены в единое, понятное для поднадзорного субъекта полотно. «Кодификация, сведение этого в соответствующие отраслевые кодексы, может помочь решить эту проблему. В этом году мы совместно с Министерством юстиции определим принципы кодификации и основные подходы», - заявил министр РФ.

Предполагается выбрать тот вид государственного контроля и надзора, по которому такое сведение правил стартует уже в нынешнем году.

«Но это очень длинная, системная работа. Невозможно кодифицировать законодательство даже по одному виду за короткий период времени, - предупредил Михаил Абызов. - Наше понимание: кодификация для отдельного вида – это от двух до трех лет усиленной работы. Но эту работу надо начинать, она приведет к ощутимым результатам».

Что предусматривает общая реформа

Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» был утвержден в декабре. Реализовывать проект предполагается до 2025 г. включительно.

Определено восемь приоритетных направлений. Это переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контроля и надзора; усиление профилактики нарушений; систематизация требований, выполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупции; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

Fishnews

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