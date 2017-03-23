Новости
Добыча минтая. Фото ГК «Гидрострой»

Минтай стал ловиться лучше

Вылов минтая на охотоморской путине приближается к 700 тыс. тонн. Благодаря стабилизации промысловой обстановки отставание от уровня прошлого года сокращается.

По оперативным данным на 21 марта, российские рыбаки добыли в Охотском море 669,4 тыс. тонн минтая (62,5% от допустимого объема). Это на 6 тыс. тонн ниже уровня 2016 г., отставание в сравнении с прошлой неделей сократилось на 17,4 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне составляет 65 тыс. тонн (+ 9,4 тыс. тонн).

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое провел начальник управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, добычу минтая в Охотском море ведут 129 судов, на промысле сельди находятся 3 судна. Заместитель руководителя координационной группы ФАР Юрий Омельченко доложил из района промысла, что в минувшие семь дней метеорологическая и ледовая обстановка в целом благоприятствовали рыбакам. Граница льдов сместилась на запад, вдоль Камчатки ледовые поля практически разрушены. Небольшая часть флота в течение двух дней штормовала в районах мыса Лопатка и залива Шелихова.

Безопасность работы судов в северной части моря осуществлял спасатель «Сибирский», в южной части – спасатель «Суворовец». Аварийных ситуаций за отчетный период не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна, скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району. В уловах преобладает рыба размером 40-45 см. С начала года в подзоне освоено около 68% установленной квоты.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка также удовлетворительна, но скопления неустойчивы. В последние дни уловы начали снижаться, часть флота смещается в Камчатско-Курильскую подзону. Добыча составляет в среднем 50-70 тонн на судно в сутки, отдельные суда осваивают до 200-300 тонн в сутки. В районе выбрано 46% установленной квоты.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна. Уловы составляют от 40 до 140 тонн в сутки. В районе периодически продолжают работать несколько судов снюрреводного промысла со сдачей уловов на береговые предприятия. Квота освоена полностью.

У Северных Курил в отчетный период работало до 6 судов. Промысловая обстановка в последние дни стабильна, но в течение трех дней флоту мешала штормовая погода. Уловы достигали 80 тонн на судосутки. В районе продолжают периодически работать суда снюрреводного промысла, сдающие рыбу на береговые предприятия. В подзоне освоено 16% установленной промышленной квоты и около 34% прибрежной.

Промысел сельди продолжают вести 2 крупнотоннажных судна по промышленным квотам и 1 среднетоннажное по прибрежным. Уловы составляют от 40 до 90 тонн на судосутки.

В районе промысла работают 32 транспорта. Под погрузкой ежедневно находятся от 12 до 20 из них, остальные – в ожидании накопления продукции на добывающих судах и на переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 15 транспортов различной емкости.

Работу флота и погрузочные работы контролируют 36 инспекторов морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось, отметили в Росрыболовстве. Также в экспедиции работают 14 наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Согласно прогнозу Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, 23-26 марта с юга к Восточной Камчатке начнет приближаться очередной циклон, в районе промысла ожидаются несколько дней штормовой погоды. Ожидается, что в ближайшие семь дней продолжится сокращение площади ледяного покрова. Активизируется процесс разрушения массива сплоченного льда в заливе Шелихова и вынос ледовых полей к юго-западу.

Ученые прогнозируют, что на предстоящей неделе хорошая промысловая обстановка сохранится в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. В Камчатско-Курильской подзоне в связи с миграциями преднерестового минтая на нерестилища и началом массового нереста обстановка может ухудшиться.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, в порты края доставлено более 361,3 тыс. тонн минтая, что на 1,5 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Более 74,5 тыс. тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок (на отчетную дату 2016 г. - 61 тыс. тонн). Сельди на приморский берег поставлено около 90,5 тыс. тонн, на внутренний рынок оформлено 61,7 тыс. тонн, на экспорт – 28 тыс. тонн. В прошлом году эти объемы экспорта распределялись примерно 60% на 40%. Средняя загрузка холодильников края составляет 59,3%, в структуре хранимой продукции увеличивается количество минтая.

Стоимость доставки уловов из Владивостока до Москвы составляет в среднем 10 рублей за килограмм, что соответствует уровню прошлого года. По состоянию на 20 марта в западные районы страны отправлено 27 ускоренных поездов с рыбопродукцией. Это на 7 поездов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Fishnews


НазадМетки: владивостоккамчаткаминтаймоскваросрыболовство

Похожие новости

23 марта 2017 года

Камчатский бизнес вкладывается во флот и рыбозаводы

Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.

ЦСМС рассказал рыбакам о проделанной работе

Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.

Дискуссия о рыбалке на финишной прямой

Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.

Браконьеров хотят поместить под наблюдение

В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.

22 марта 2017 года

Насущные вопросы аквакультуры обсудят на Fishtech

С 11 по 14 сентября в Москве пройдет выставка оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech. Впервые в рамках нее состоится международная конференция по аквакультуре, организованная совместно с Росрыболовством.

Комиссия по анадромным на Сахалине заработает в новом составе

В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.

Лента новостей

23 марта 2017 года

Минэк за организованные торги на рыбном рынке

В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.

Камчатский бизнес вкладывается во флот и рыбозаводы

Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.

В Новосибирской области для мигрантов закрыли рыболовство

Опубликовано постановление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого о запрете найма иностранных граждан на работу в ряде сфер, включая рыболовство. Эта мера касается тех, кто трудится на основании патентов.

ЦСМС рассказал рыбакам о проделанной работе

Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.

Дискуссия о рыбалке на финишной прямой

Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.

«Скидку» по таможенным штрафам рассмотрят депутаты

В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого можно будет гасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.

Дмитрий Медведев поручил быстрее разбираться с требованиями

Премьер Дмитрий Медведев высказал недовольство по поводу того, как сейчас ведется работа по отмене устаревших правовых норм. Требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться.

Браконьеров хотят поместить под наблюдение

В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.

Мойва из Норвегии не доехала до российских прилавков

В Брянской области задержали 1,45 тонны мороженой мойвы, ввозимой через Белоруссию. Рыбопродукция норвежского производства, попадающая под контрсанкции, транспортировалась в антисанитарных условиях.

22 марта 2017 года

ФАС нашла путь к дешевой рыбе

Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили доклад президенту о мерах по ограничению роста цен на рыбопродукцию. ФАС видит ключ к доступной рыбе в развитии аквакультуры, специализированных торговых объектов и ярмарок.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Все интервью

Личное мнение

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Два подхода к оценке эффективности инвестквот

Все материалы

Крупным планом

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Рыбный аукцион

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.