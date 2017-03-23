23 марта 2017 года

Минтай стал ловиться лучше

Вылов минтая на охотоморской путине приближается к 700 тыс. тонн. Благодаря стабилизации промысловой обстановки отставание от уровня прошлого года сокращается.

По оперативным данным на 21 марта, российские рыбаки добыли в Охотском море 669,4 тыс. тонн минтая (62,5% от допустимого объема). Это на 6 тыс. тонн ниже уровня 2016 г., отставание в сравнении с прошлой неделей сократилось на 17,4 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне составляет 65 тыс. тонн (+ 9,4 тыс. тонн).

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое провел начальник управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, добычу минтая в Охотском море ведут 129 судов, на промысле сельди находятся 3 судна. Заместитель руководителя координационной группы ФАР Юрий Омельченко доложил из района промысла, что в минувшие семь дней метеорологическая и ледовая обстановка в целом благоприятствовали рыбакам. Граница льдов сместилась на запад, вдоль Камчатки ледовые поля практически разрушены. Небольшая часть флота в течение двух дней штормовала в районах мыса Лопатка и залива Шелихова.

Безопасность работы судов в северной части моря осуществлял спасатель «Сибирский», в южной части – спасатель «Суворовец». Аварийных ситуаций за отчетный период не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна, скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району. В уловах преобладает рыба размером 40-45 см. С начала года в подзоне освоено около 68% установленной квоты.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка также удовлетворительна, но скопления неустойчивы. В последние дни уловы начали снижаться, часть флота смещается в Камчатско-Курильскую подзону. Добыча составляет в среднем 50-70 тонн на судно в сутки, отдельные суда осваивают до 200-300 тонн в сутки. В районе выбрано 46% установленной квоты.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна. Уловы составляют от 40 до 140 тонн в сутки. В районе периодически продолжают работать несколько судов снюрреводного промысла со сдачей уловов на береговые предприятия. Квота освоена полностью.

У Северных Курил в отчетный период работало до 6 судов. Промысловая обстановка в последние дни стабильна, но в течение трех дней флоту мешала штормовая погода. Уловы достигали 80 тонн на судосутки. В районе продолжают периодически работать суда снюрреводного промысла, сдающие рыбу на береговые предприятия. В подзоне освоено 16% установленной промышленной квоты и около 34% прибрежной.

Промысел сельди продолжают вести 2 крупнотоннажных судна по промышленным квотам и 1 среднетоннажное по прибрежным. Уловы составляют от 40 до 90 тонн на судосутки.

В районе промысла работают 32 транспорта. Под погрузкой ежедневно находятся от 12 до 20 из них, остальные – в ожидании накопления продукции на добывающих судах и на переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 15 транспортов различной емкости.

Работу флота и погрузочные работы контролируют 36 инспекторов морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось, отметили в Росрыболовстве. Также в экспедиции работают 14 наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Согласно прогнозу Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, 23-26 марта с юга к Восточной Камчатке начнет приближаться очередной циклон, в районе промысла ожидаются несколько дней штормовой погоды. Ожидается, что в ближайшие семь дней продолжится сокращение площади ледяного покрова. Активизируется процесс разрушения массива сплоченного льда в заливе Шелихова и вынос ледовых полей к юго-западу.

Ученые прогнозируют, что на предстоящей неделе хорошая промысловая обстановка сохранится в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. В Камчатско-Курильской подзоне в связи с миграциями преднерестового минтая на нерестилища и началом массового нереста обстановка может ухудшиться.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, в порты края доставлено более 361,3 тыс. тонн минтая, что на 1,5 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Более 74,5 тыс. тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок (на отчетную дату 2016 г. - 61 тыс. тонн). Сельди на приморский берег поставлено около 90,5 тыс. тонн, на внутренний рынок оформлено 61,7 тыс. тонн, на экспорт – 28 тыс. тонн. В прошлом году эти объемы экспорта распределялись примерно 60% на 40%. Средняя загрузка холодильников края составляет 59,3%, в структуре хранимой продукции увеличивается количество минтая.

Стоимость доставки уловов из Владивостока до Москвы составляет в среднем 10 рублей за килограмм, что соответствует уровню прошлого года. По состоянию на 20 марта в западные районы страны отправлено 27 ускоренных поездов с рыбопродукцией. Это на 7 поездов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Fishnews