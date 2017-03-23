23 марта 2017 года

Дискуссия о рыбалке на финишной прямой

Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.

Проект федерального закона «О любительском рыболовстве» 21 марта рассматривался на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Председатель комитета Николай Николаев обратил внимание, что с момента принятия законопроекта в первом чтении в ноябре 2013 г. постоянно велись дискуссии, выдвигались различные концепции и подходы к регулированию любительской рыбалки. Среди наиболее острых тем – отношение к рыбопромысловым участкам, вопросы, связанные с подводной охотой, региональная специфика, ограничения на использование сетей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на большой общественный резонанс, связанный с социальным значением любительского рыболовства, указала и член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева. «Сроки прохождения законопроекта в Госдуме неоправданно затянулись», – заявила сенатор и напомнила, что по итогам февральского совещания в профильном комитете СФ была принята консолидированная позиция о необходимости скорейшего принятия закона.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, проект поправок правительства с учетом поручений президента уже разработан и проходит процедуру межведомственного согласования. Он предполагает исключить институт рыбопромысловых участков для организации любительского рыболовства. При этом договоры на РПУ в отношении ценных видов рыб в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока останутся в силе до окончания срока их действия.

Законопроект закрепляет право граждан свободно и бесплатно заниматься рыбалкой на водных объектах общего пользования, и конкретизирует полномочия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления по регулированию в этой сфере. «Считаем вообще надо больше полномочий именно в области любительского рыболовства передать субъектам РФ», – высказал мнение глава рыбного ведомства.

Он подчеркнул, что новая версия поправок содержит положения, направленные на предотвращение конфликта интересов рыбаков-любителей и рыбоводных хозяйств. Любительское рыболовство нельзя осуществлять на прудах, обводненных карьерах и мелиоративных водных системах, занятых под прудовое рыбоводство. Исключением является только пастбищная аквакультура, когда акватория рыбоводного участка превышает определенный размер.

Проект закона также содержит требования об учете и поштучной маркировке сетных орудий лова, используемых в некоторых регионах, ограничивает оборот жаберных сетей и вводит систему именных разрешений рыболова для изъятия ценных и особо ценных видов рыб.

По предложению разработчиков, закон должен вступить в силу с 1 января 2018 г. «Думаю, что в ближайшее время все согласительные процедуры мы закончим, внесем в правительство уже для снятия разногласий. Надеюсь, что в апреле правительство сможет официально отправить проект поправок в Госдуму», – обозначил примерные сроки Илья Шестаков.

Руководитель департамента сопровождения законодательных инициатив исполкома Общероссийского народного фронта Арсланбек Черкесов подтвердил, что принципиальное требование ОНФ – рыбопромысловые участки для организации любительского лова должны быть ликвидированы – в текущей редакции поправок выполнено.

Текст законопроекта удовлетворяет большинство любителей-рыболовов и действительно защищает интересы такой отрасли сельского хозяйства, как товарное рыбоводство, согласился председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. Он предложил изучить положительный опыт Липецкой области по оборудованию водоемов для организации любительского рыболовства с участием муниципальных властей и рыбоводных хозяйств.

Представители Курганской области, Якутии, Нижегородской области и Чукотки рекомендовали учесть при доработке поправок региональные особенности, которые могут осложнить рыбалку по новым правилам для местного населения. Крайне активными на круглом столе оказались поклонники подводной охоты – целый ряд союзов и ассоциаций спортивной и любительской рыбалки высказались за смягчение требований к этому виду отдыха.

Подводя итоги дискуссии, Илья Шестаков заметил, что все замечания и предложения обсуждались неоднократно, и поправки носят компромиссный характер. «Считаю, что в настоящее время закон надо принимать и смотреть внимательно, мониторить ситуацию с его правоприменением. Возможно, он действительно будет не идеальным, вскроются какие-то подводные камни. Но без него дальнейшее регулирование любительского рыболовства с каждым годом будет становиться все ущербнее и ущербнее», – подчеркнул руководитель Росрыболовства.

«Законопроект не то, что дозрел, но и перезрел», – охарактеризовал положение Николай Николаев. Он подтвердил, что даже после принятия закона работа депутатов не закончится, поскольку большое значение будет иметь правоприменительная практика, особенно в регионах.

Fishnews