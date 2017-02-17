В Новосибирской области для мигрантов закрыли рыболовство

17 февраля 2017 года
Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.
26 января 2017 года
В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.
08 декабря 2016 года
Браконьеры находят новые способы легализации сотен тонн ценного вида кормовых беспозвоночных – цист артемии. Добросовестные участники рынка призывают к ответным совместным действиям со стороны государства и отраслевого сообщества.
25 октября 2016 года
Из-за чрезмерно высоких тарифов на хранение в портовых холодильниках предприниматели вынуждены приостановить реализацию программы «Доступная рыба для приморцев».
19 октября 2016 года
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Документ вступит в силу в сентябре 2017 г.
11 октября 2016 года
За сентябрь организации Новосибирской области добыли 337,6 тонны товарной рыбы, выращенной в озерах, прудах и обводненных карьерах региона. Продукция идет в том числе на ярмарки в областном центре и районах.
23 марта 2017 года
В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.
Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.
Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.
Поправки к проекту закона о любительском рыболовстве – это компромисс, который учитывает позиции всех заинтересованных сторон, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, законопроект могут внести в Госдуму уже в апреле.
В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого можно будет гасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.
Вылов минтая на охотоморской путине приближается к 700 тыс. тонн. Благодаря стабилизации промысловой обстановки отставание от уровня прошлого года сокращается.
Премьер Дмитрий Медведев высказал недовольство по поводу того, как сейчас ведется работа по отмене устаревших правовых норм. Требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться.
В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.
В Брянской области задержали 1,45 тонны мороженой мойвы, ввозимой через Белоруссию. Рыбопродукция норвежского производства, попадающая под контрсанкции, транспортировалась в антисанитарных условиях.
22 марта 2017 года
Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили доклад президенту о мерах по ограничению роста цен на рыбопродукцию. ФАС видит ключ к доступной рыбе в развитии аквакультуры, специализированных торговых объектов и ярмарок.