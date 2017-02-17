23 марта 2017 года

В Новосибирской области для мигрантов закрыли рыболовство

Опубликовано постановление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого о запрете найма иностранных граждан на работу в ряде сфер, включая рыболовство. Эта мера касается тех, кто трудится на основании патентов.

Впервые подобное постановление главы региона было опубликовано летом прошлого года, сообщает корреспондент Fishnews. Тогда под запретом для иностранных граждан на 2016 г. оказались 16 видов экономической деятельности, включая рыболовство.

Как рассказала на брифинге заместитель министра – начальник управления занятости населения областного минтруда Надежда Цветкова, речь в постановлении шла о тех мигрантах, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, и получивших право (патент) на работу в России. Это касалось граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана. Таковых в Новосибирской области в прошлом году насчитывалось более 25 тыс. человек.

По словам Надежды Цветковой, целью постановления было «обеспечение национальной безопасности, поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов, а также содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ».

Новое постановление губернатора запрещает хозяйствующим субъектам региона в 2017 г. привлекать иностранных граждан для работы уже по 33 направлениям. Рыболовство по-прежнему в их числе. На увольнение уже нанятых иностранцев компаниям дается два месяца.

Fishnews