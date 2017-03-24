24 марта 2017 года

Ярусники работают над снижением птичьего прилова

Уже несколько лет члены Ассоциации «Ярусный промысел» используют на судах стримерные линии, которые позволяют уменьшить случайную гибель птиц. По мнению отраслевого объединения, применение таких устройств нужно сделать обязательным.

Во Всемирном фонде дикой природы неоднократно отмечали, что основной экологической проблемой ярусного промысла является прилов морских птиц. Они атакуют крючки с наживкой, предназначенной для рыб, в результате чего сами нередко гибнут. Среди таких птиц есть и «краснокнижные» виды.

«Несколько лет назад WWF на Камчатке предложил рыбопромышленникам использовать стримерные линии. Стример – длинный трос с яркими лентами, которые, двигаясь на ветру, отпугивают большинство птиц, атакующих наживку», - рассказали в пресс-службе природоохранной организации.

Сейчас стримерные линии на добровольных началах используют компании – члены Ассоциации «Ярусный промысел», которые заинтересованы в прохождении сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).«WWF регулярно проводит семинары для членов экипажей, чтобы разъяснить выгоды и принципы использования стримеров. А прошлым летом совместно с КамчатГТУ были проведены курсы подготовки наблюдателей из числа студентов-выпускников. В качестве наблюдателей на судах работают и сотрудники научно-исследовательских институтов», - рассказали экологи.

Скоро группа наблюдателей отправится в очередной рейс. Ожидается, что в море специалисты проведут около двух месяцев. Они должны будут не только оценить качество работы по установке отпугивающих устройств и их эффективность, но и собрать данные о количестве и видах птиц в приловах. «После обработки материалы позволят точно оценить общее воздействие ярусного промысла на птиц, обитающих в прикамчатских водах, и выработать рекомендации для сохранения уязвимых редких видов», - отметили в WWF.

Как рассказал Fishnews руководитель Ассоциации «Ярусный промысел» Михаил Зайцев, договор о взаимодействии с Всемирным фондом дикой природы был подписан в 2013 г. «Как показало время, это взаимовыгодное сотрудничество. С одной стороны, установка стримеров действительно позволяет снизить негативное воздействие на птиц - это особенно актуально, когда лов ведется в районе птичьих базаров, с другой стороны, мы не теряем наживу и наш промысел становится более эффективным», - обратил внимание глава отраслевого объединения.

Он сообщил, что полтора месяца назад один из наблюдателей уже был отправлен на промысел. За год под наблюдением экологов выполняется порядка четырех рейсов, это позволяет охватить все сезоны ярусного промысла и все прилегающие к Камчатке районы. «Изначально наши штурманы негативно восприняли стример. Но впоследствии выяснялось, что это неопасно, а при должном умении - и не так сложно в использовании. И конечно, немаловажно, что уловы стали значительно выше благодаря снижению потерь наживы», - подчеркнул Михаил Зайцев.

В будущем ассоциация намерена выйти с предложением о внесении изменений в правила рыболовства: сделать использование стримерных линий обязательным условием при ведении ярусного промысла.

Fishnews