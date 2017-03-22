24 марта 2017 года

Правила промысла на Севере скорректировали

Опубликованы изменения в правила рыболовства для Северного бассейна. В частности, от необходимости подавать судовые суточные донесения освобождены капитаны плавсредств с мощностью главного двигателя до 55 кВт и валовой вместимостью до 80 тонн.

Поправки размещены на Официальном интернет-портале правовой информации и вступят в силу 3 апреля. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения также касаются размера ячеи ловушек для добычи краба-стригуна опилио в Баренцевом море, сроков вылова и промыслового размера гребешка в Белом море, запретов на промысел в речных системах Архангельской области, любительского лова миноги в этом регионе и т.п. Кроме того, изменения уточняют порядок осуществления традиционного рыболовства.

Напомним, Северный бассейн включает Баренцево и Белое моря, Онежское озеро с бассейнами впадающих в них рек, а также водные объекты рыбохозяйственного значения в республиках Карелия (за исключением Ладожского озера с бассейнами впадающих в него рек), Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Мурманской, Вологодской и Кировской областях.

Fishnews