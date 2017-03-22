Правила промысла на Севере скорректировали

22 марта 2017 года
ОСК поборется за основную долю заказов на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы квот под инвестиции, заявил президент корпорации Алексей Рахманов. Наплыва заказчиков судоверфи ожидают сразу после принятия пакета подзаконных актов.
Рыбная отрасль Мурманской области находится в стабильном состоянии, заявил министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов. По его словам, в 2016 г. местные компании освоили более 650 тыс. тонн водных биоресурсов.
21 марта 2017 года
21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.
20 марта 2017 года
В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.
06 марта 2017 года
Участившиеся налоговые проверки крупных компаний с оборотом более 1 млрд рублей ставят их в неравные конкурентные условия по сравнению с мелким и средним бизнесом и поощряют теневой сектор, считают в «Рыбной ассоциации».
24 марта 2017 года
На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.
Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.
Уже несколько лет члены Ассоциации «Ярусный промысел» используют на судах стримерные линии, которые позволяют уменьшить случайную гибель птиц. По мнению отраслевого объединения, применение таких устройств нужно сделать обязательным.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.
В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу. Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать необоснованных запретов.
Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
В текущем году вступят в силу изменения правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. В них предусмотрят запрет на промышленную добычу омуля.
Научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра «Профессор Кагановский» вышло в первую в этом году экспедицию. Специалистам предстоит собрать информацию о ресурсах минтая, лососей и других гидробионтов в различных районах Северной Пацифики.
23 марта 2017 года
В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.