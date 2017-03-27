27 марта 2017 года

В Астрахани туристов-рыболовов встретят памяткой

В ожидании сезонного наплыва туристов в Астраханской области изготовили памятку для любителей рыбалки. Памятка поможет туристам заниматься хобби, не нарушая при этом закона.

В частности, в памятке содержится информация о сроках и порядке рыбалки на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, разрешенных и запрещенных орудиях вылова, а также запрещенных к вылову объектов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства культуры и туризма Астраханской области, в памятке также содержится информация о порядке привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности. Для тех, у кого возникнут дополнительные вопросы, указан телефон и e-mail горячей линии Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства.

Fishnews