27 марта 2017 года

Рыбные запасы будут исследовать под флагом ООН

Норвегия и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустили уникальное научное судно. Оно будет проводить исследования, которые, в частности, помогут развивающимся странам поддерживать практику устойчивого рыболовства.

Судно «Доктор Фритьоф Нансен» стоимостью около 80 млн долларов построено на испанской верфи. Оно принадлежит Норвежскому агентству по сотрудничеству в целях развития (Norad) и эксплуатируется Норвежским институтом морских исследований (IMR).

Как рассказали Fishnews в пресс-центре ФАО, «Доктор Фритьоф Нансен» является на сегодняшний день одним из самых современных морских судов. Это единственный исследовательский корабль, плавающий под флагом ООН и, следовательно, имеющий право свободно пересекать границы различных юрисдикций. На борту находятся семь лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Оно включает новое поколение акустических устройств для оценки биомассы и картирования океанского дна, подводный аппарат с дистанционным управлением, специальные тралы, захватывающие планктон и микроскопические частицы пластика, и лабораторию для проведения климатических исследований.

История партнерства ФАО и Норвегии насчитывает уже 40 лет. Ученые, работающие на исследовательских судах, сотрудничали почти со всеми африканскими прибрежными государствами. Им помогали оценивать рыбные популяции, изучать океан – температуру воды, соленость и содержание кислорода, брать образцы морского дна.

Эти данные пополняются с течением времени и имеют важное значение для разработки политики в области рыболовства, направленной на более устойчивое использование морских ресурсов, отметили в ФАО.

Fishnews