27 марта 2017 года

Сертифицированная рыба – подстраховка на будущее

24 марта в Москве прошел круглый стол Морского попечительского совета (MSC) с участием рыбопромышленников и крупнейших покупателей рыбной продукции, посвященный поставкам сертифицированной рыбы на внутренний рынок.

На круглом столе присутствовали представители рыбодобывающего сектора – Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), ГК «Гидрострой», ГК «ФЭСТ», Ассоциации «Ярусный промысел», группы «Норебо», Архангельского тралового флота. В работе также принимали участие переработчики, торговые сети и предприятия общественного питания – Espersen, McDonald’s, «Вичюнай», «Глобус», METRO Cash & Carry, Федерация рестораторов и отельеров, заинтересованные в поставках рыбопродукции из экологически ответственных российских промыслов.

Директор MSC по региону Европы Камиль Дерикс представил доклад о развитии программы сертификации Морского попечительского совета, основных достижениях и целях до 2020 г. Поскольку ряд глобальных целей и задач ООН в области устойчивого развития напрямую связаны с рыболовством, рынками морепродуктов и управлением рыбными промыслами, возрастает роль заслуживающих доверия стандартов, которые помогут правительствам и бизнесу в их выполнении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сегодняшний день в программу MSC вовлечено 378 промыслов, охватывающих порядка 12 млн тонн вылова водных биоресурсов. В прослеживаемые цепи поставок вовлечено почти 3,7 тыс. компаний. Доля сертифицированных промыслов по дикому лососю и белой рыбе в мире превышает 50%. В европейском регионе резкий и продолжающийся рост потребления сертифицированных продуктов наблюдается с 2010 г.

С обзором российских промыслов, участвующих в программе Морского попечительского совета, выступил консультант MSC в России Василий Спиридонов. Он отметил, что главным импульсом к сертификации для наших компаний выступили требования зарубежных покупателей рыбопродукции. В настоящее время стандартам MSC соответствует свыше 90% трески и пикши Баренцева моря, около 40% минтая, а также ряд лососевых промыслов на Дальнем Востоке и сравнительно небольшой объем окуня, добываемого в Братском и Ириклинском водохранилищах.

По словам представителя MSC в России Анисьи Шепелевой, по итогам 2016 г. примерно 38% от общероссийского вылова занимала MSC-сертифицированная рыба. В то же время на внутреннем рынке эта продукция не выделяется специальной маркировкой и теряется в общем потоке. «Нам важно, чтобы люди делали ответственный выбор», – подчеркнула Анисья Шепелева, добавив, что в этом году MSC намеревается организовать группу по продвижению сертифицированной продукции на российском рынке.

Рыбопромышленники в лице Ассоциации добытчиков минтая, компаний «Гидрострой» и «ФЭСТ» рассказали, какие причины побудили их сертифицировать промысел, какэто решение отразилось на их бизнесе, и поделились планами по дальнейшему продвижению продукции. В свою очередь представители рыбопереработки, ресторанного бизнеса и ретейла, в числе которых METRO, McDonald’s и Espersen, проинформировали об особенностях своих закупочных политик в сегменте рыбы и морепродуктов и действующих или внедряемых стратегиях и программах повышения устойчивости.

В ходе дискуссии было подчеркнуто, что сертификат MSC в первую очередь гарантирует не качество, а устойчивость и экологическую ответственность промысла. Участники круглого стола сошлись во мнении, что со стороны российского рынка четкий запрос на такую продукцию пока не сформирован, однако в ближайшие годы он может появиться и к этому надо быть готовым.

«Хотелось послушать международные компании, работающие на российском рынке: как они видят и оценивают развитие продаж MSC-сертифицированной продукции в России, – прокомментировал итоги мероприятия исполнительный директор АДМ Алексей Буглак. – Нам было интересно понять, какие требования к своим поставщикам они выставляют, особенно в связи разворачивающимися на глобальном уровне тенденциями в части прослеживаемости социальной ответственности рыболовства».

В Ассоциации «Ярусный промысел», которая пока только готовится к сертификации, также обратили внимание на практическую пользу круглого стола с привлечением партнеров MSC. «Информация в докладах, которые мы услышали, весьма вдохновляет. Она показывает, что в нашей стране начинается движение в сторону экологического экосистемного подхода. Это очень радует», – отметила специалист по сертификации и устойчивому рыболовству АЯП Татьяна Шулежко.

Fishnews