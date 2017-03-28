28 марта 2017 года

В Волгоградской области инвестируют в аквакультуру

В 2016 г. предприятия Волгоградской области потратили на техническое перевооружение и мелиорацию прудов 13,6 млн рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Всего отраслевой бизнес региона в 2016 г. поставил на продажу 5635 тонн рыбной продукции общей стоимостью почти 1 млрд рублей.

За прошедший год в области выращено 1797 тонн рыбы и 544 тонны рыбопосадочного материала. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации, компании области более чем на 10% увеличили поставки живой рыбы – 1214 тонн, то есть на 123 тонны больше, чем в 2015 г.

В минувшем году специалисты Облкомсельхоза выпустили в водоемы более 6 млн штук молоди частиковых и осетровых рыб (из них более 5,6 млн экземпляров – благодаря федеральной поддержке). Кроме того, на Волгоградском водохранилище формируются рыбопромысловые участки.

Fishnews