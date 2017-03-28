28 марта 2017 года

Инвестквоты переехали на апрель

В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.

Вопросы подготовки актов правительства по закреплению квот на инвестиционные цели и дальнейшего отбора проектов, а также целесообразность изменения Налогового кодекса, обсуждались на заседании консультационного совета при Росрыболовстве. Мероприятие провел руководитель ведомства Илья Шестаков. Он проинформировал, что пакет документов по инвестквотам доработан с учетом замечаний вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и находится в Минюсте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к 1 апреля проекты должны поступить в правительство. Сразу после выхода документов стартует заявительная кампания, прием заявок продлится до осени. Выделение инвестиционных квот начнется с 1 января 2019 г., когда откроется новый этап распределения долей квот среди пользователей. Основное условие – сдача и ввод в эксплуатацию судна или перерабатывающего завода.

На заседании было озвучено, что в перечень объектов, выделяемых в рамках инвестквот, добавлены крабы, однако порядок распределения этого ресурса нуждается в дальнейшей проработке, чтобы исключить риск браконьерства.

«Есть риски, что заявители будут снижать ставку и строить суда за предоставление небольшого объема инвестквот. В связи с этим предлагаем определить потребность в новых судах-краболовах и разыграть лотами для каждого бассейна по подзонам», – пояснил Илья Шестаков.

Другим важным изменением стало введение повышающего коэффициента 1,2 к инвестиционной квоте для тех заявителей, которые будут строить суда на дальневосточных верфях.

В ходе обсуждения участники совета уточнили ряд моментов, связанных с процедурой прохождения экспертизы инвестиционных проектов, а также возможностью подачи заявки тем компаниям, кто уже начал строить суда и фабрики. Ожидается, что в процессе отбора смогут участвовать объекты инвестиций, строительство которых началось не ранее 1 января 2016 г.

Реализация программы квот господдержки побудила Росрыболовство пересмотреть взгляды на целесообразность внесения изменений в Налоговый кодекс. «Внедрение механизма инвестиционных квот потребует значительного объема инвестиций со стороны рыбацкого сообщества, поэтому дополнительную нагрузку на рыбаков в виде изменения в системе налогообложения в настоящее время считаю не совсем правильной», – заявил Илья Шестаков. В связи с этим Росрыболовство выступит с предложением о переносе сроков рассмотрения данного вопроса.

Fishnews