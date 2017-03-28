Браконьерские цеха Приморья работают усердно

28 марта 2017 года
В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.
24 марта 2017 года
Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.
Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
22 марта 2017 года
Отраслевые объединения, коллективы компаний и институтов выступили в поддержку директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. Отмечены их заслуги в работе отрасли.
Минсельхоз утвердил первую корректировку общего допустимого улова на 2017 г. Разрешенный объем добычи краба-стригуна опилио в Баренцевом море увеличен на 6,27 тыс. тонн.
28 марта 2017 года
Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
Сформировать и вести перечень видов федерального государственного контроля (надзора) поручено Минэкономразвития. При этом список должен быть общедоступным и периодически актуализироваться.
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.
Минприроды намерено усилить взаимодействие с силовыми структурами для борьбы с нелегальными рыболовами и охотниками. Планируется заключить соглашение с МВД и Росгвардией.
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.
Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.
Вопросы рыболовства и его сырьевой базы рассматривались на сессии смешанной российско-японской комиссии. Стороны, в частности, отметили необходимость разработки научно обоснованного режима управления ресурсами минтая в центральной части Берингова моря за пределами 200-мильной зоны.
В 2016 г. предприятия Волгоградской области потратили на техническое перевооружение и мелиорацию прудов 13,6 млн рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.
27 марта 2017 года
24 марта в Москве прошел круглый стол Морского попечительского совета (MSC) с участием рыбопромышленников и крупнейших покупателей рыбной продукции, посвященный поставкам сертифицированной рыбы на внутренний рынок.