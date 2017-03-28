28 марта 2017 года

Браконьерские цеха Приморья работают усердно

В Приморском крае пограничники выявили два нелегальных цеха по переработке ценных морских биоресурсов. Изъято более 400 кг расфасованного крабового мяса и 1200 кг сырого краба разных видов, а также свыше 2,2 тыс. особей трепанга.

Оба нелегальных производства располагались в Хасанском районе, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Предприятие по переработке трепанга находилось в поселке Славянка, в сарае. Помимо собственно «морского огурца» там обнаружили оборудование для его переработки: котел, ванну, газовые горелки и баллоны к ним. В цеху правоохранители застигли четырех работников, которые рассказали, что якобы наняты неизвестным гражданином. Хозяин домовладения уверял, что к криминальному бизнесу отношения не имеет.

Крабовый цех располагался во дворе строящегося здания в курортном поселке Андреевка. Здесь пограничники застали за работой сразу семерых местных жителей.

В обоих случаях возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Проводятся разбирательства.

Fishnews