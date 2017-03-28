Бизнес пообещал сообщать о подозрительных судах

28 марта 2017 года
В Приморском крае пограничники выявили два нелегальных цеха по переработке ценных морских биоресурсов. Изъято более 400 кг расфасованного крабового мяса и 1200 кг сырого краба разных видов, а также свыше 2,2 тыс. особей трепанга.
В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.
24 марта 2017 года
Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.
Уже несколько лет члены Ассоциации «Ярусный промысел» используют на судах стримерные линии, которые позволяют уменьшить случайную гибель птиц. По мнению отраслевого объединения, применение таких устройств нужно сделать обязательным.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.
30 марта 2017 года
К 28 марта отечественные рыбаки добыли более 1,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,4% выше уровня 2016 г. Опережающими темпами идет промысел на Дальнем Востоке и в зонах иностранных государств.
29 марта 2017 года
Снижением стоимости постройки судна целесообразно озаботиться еще на этапе проектирования, обращает внимание начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей Мазохин.
В Белгороде 19-23 апреля пройдет ХV межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Ее посетители смогут не только ознакомиться с широким спектром товаров и услуг в сфере рыбной ловли, но и получить информацию об организации досуга в регионе.
Планы по реконструкции и дальнейшему развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с руководством и инвесторами предприятия.
Арбитражный суд Республики Дагестан оставил в силе два постановления о штрафах, выписанных ПАО «РусГидро». По данным теруправления Росрыболовства, нарушения при эксплуатации Гоцатлинской гидроэлектростанции на реке Аварское Койсу нанесли урон запасам рыбы.
Новый порядок формирования рыбоводных участков для марикультуры в Дальневосточном регионе предложило Минвостокразвития. В схеме распределения планируется задействовать правительственную подкомиссию и Фонд развития Дальнего Востока.
Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами ведут интенсивную работу по подбору экономически значимых проектов по российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
В России разработают «дорожную карту» создания отечественных ТСК, предназначенных для мониторинга нахождения на промысле маломерных судов. Оборудование должно соответствовать всем техническим требованиям и при этом быть недорогим и качественным.
Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Планируется, в частности, нарастить взаимные товарные потоки и расширить сотрудничество на Каспийском море, в том числе в области управления водными биоресурсами.
На 28 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 760,5 тыс. тонн минтая – 71% от общего допустимого улова. Уровень прошлого года превышен на 8,9 тыс. тонн (к 21 марта отставание составляло 6 тыс. тонн).