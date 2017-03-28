29 марта 2017 года

Бизнес пообещал сообщать о подозрительных судах

Погрануправление ФСБ по восточному арктическому району и Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки договорились, что члены объединения будут информировать о судах под иностранными флагами либо без государственной принадлежности.

Таким образом предполагается противодействовать ННН-промыслу крабов. Договоренность зафиксирована в протоколе, который подписали руководители пограничного управления и СРПК.

Предусматривается, что судовладельцы – члены союза будут сообщать уполномоченным должностным лицам погрануправления о нахождении на его участке судов под флагами иностранных государств или без государственной принадлежности.

Как заявили Fishnews в союзе, для решения проблемы незаконной деятельности «подфлажников» также важно внести в законодательство изменения по утилизации конфискованного флота, ведь нередко такие суда вновь возвращаются к нелегальному промыслу.

Fishnews