30 марта 2017 года

Российский вылов преодолел отставание

К 28 марта отечественные рыбаки добыли более 1,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,4% выше уровня 2016 г. Опережающими темпами идет промысел на Дальнем Востоке и в зонах иностранных государств.

В Дальневосточном бассейне российские суда добыли 966,9 тыс. тонн, на 26,1 тыс. тонн превысив показатель на отчетную дату прошлого года. Промысел минтая принес 814,1 тыс. тонн, прибавка составила 12,5 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне уловы достигли 127,1 тыс. тонн – это ниже уровня 2016 г. на 23,4 тыс. тонн. Трески поймано 81,4 тыс. тонн (-18,2 тыс. тонн), пикши – 37,1 тыс. тонн (-6,6 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 31,1 тыс. тонн водных биоресурсов – на 0,2 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Хамсы российские рыбаки освоили 27,3 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн). Вылов тюльки сократился к уровню 2016 г. на 2,4 тыс. тонн – до 2,3 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне поймано 2,8 тыс. тонн ВБР – на 0,8 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов кильки составил 0,2 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн). Крупных и мелких пресноводных видов добыто 1,4 тыс. тонн, по сравнению с уровнем 2016 г. отставание составило 0,3 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море – 22,5 тыс. тонн (примерно соответствует результату на 28 марта прошлого года). Шпрота добыто 15,4 тыс. тонн (+2,8 тыс. тонн), сельди – 5,9 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники освоили 79,5 тыс. тонн ВБР, прибавка – 20,6 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана поймано 67,9 тыс. тонн (-4,6 тыс. тонн).

Fishnews