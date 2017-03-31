31 марта 2017 года

Историю КамчатНИРО представят в экспонатах

В Камчатском краевом объединенном музее с 1 апреля по 21 мая пройдет выставка «Исследователи морей и океанов». Ее посетителей познакомят с историей изучения вод полуострова.

Выставка приурочена к 85-летию Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и 115-летию одной из первых сотрудниц института – Фаины Крогиус, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Цель проекта – познакомить жителей и гостей полуострова с организацией и выполнением комплексных рыбохозяйственных исследований камчатского шельфа и прилегающих к нему акваторий северной части Тихого океана, Охотского и Берингова морей, а также внутренних водоемов региона.

Вниманию широкой публики представят уникальную коллекцию предметов, использовавшихся в научных целях. «Бинокуляр, измерительная линейка, колба с отработанными отолитами, журнал биологических анализов, фотографии – эти и многие другие экспонаты помогут гостям окунуться в мир исследователей морских глубин, – рассказали организаторы проекта. – Особого внимания в экспозиции заслуживает уникальная книга «Орудия рыболовства Камчатского бассейна», выпущенная в 1958 году, а также записные книжки ученых-ихтиологов».

Fishnews