Историю КамчатНИРО представят в экспонатах

31 марта 2017 года
Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.
Президент Владимир Путин отметил, что развитие технологий судостроения и таяние полярных льдов делают Северный морской путь очень выгодным транспортным коридором между Европой и Азией.
30 марта 2017 года
Какие задачи стоят в сфере распределения квот, какой будет стратегия отрасли до 2030 г., что ждет рыбохозяйственные НИИ и морские порты – об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на коллегии ведомства. Fishnews обобщил основные положения доклада.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства вновь сообщил, что проекты по инвестквотам будут переданы в правительство уже на этой неделе, а также поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей.
Президент Владимир Путин дал указание правительству России ускорить подготовку программы социально-экономического развития Арктического региона. Минэкономразвития предлагает взять за основу три драйвера.
За прошедший год предприятия Ленинградской области освоили 22 тыс. тонн водных биоресурсов. В целом рыбное хозяйство региона показало рост к уровню 2015 г. на 113,7%.
31 марта 2017 года
Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.
По расчетам ВАРПЭ, поэтапная отмена льготы по ставке сбора за водные биоресурсы при сохранении режима ЕСХН позволит рыбопромышленникам в ближайшие годы удвоить объемы инвестиций, а к 2025 г. обеспечит рост налоговых поступлений на 20%.
Глобальное потепление приводит к изменению миграций рыбы в северных морях, отметил президент Исландии Гудни Йоханессон. Он призвал арктические государства достигнуть договоренности по разграничению запасов и рационально пользоваться рыбными ресурсами.
Управление ветеринарии Ростовской области примет участие в антибраконьерской операции «Путина-2017». Его специалисты намерены усилить надзор за оборотом рыбы и рыбной продукции, особенно за ее перемещением.
Президент Владимир Путин отметил, что развитие технологий судостроения и таяние полярных льдов делают Северный морской путь очень выгодным транспортным коридором между Европой и Азией.
Представители РФ и Японии согласовали и утвердили новую версию Положения о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов. Ранее такое же обсуждение было проведено с Китаем.
30 марта 2017 года
Какие задачи стоят в сфере распределения квот, какой будет стратегия отрасли до 2030 г., что ждет рыбохозяйственные НИИ и морские порты – об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на коллегии ведомства. Fishnews обобщил основные положения доклада.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства вновь сообщил, что проекты по инвестквотам будут переданы в правительство уже на этой неделе, а также поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей.
Минвостокразвития предлагает особый порядок формирования и предоставления участков для марикультуры на Дальнем Востоке. Пилотный проект планируется реализовать для Приморья.
Рабочая группа, созданная пограничной службой и Росрыболовством, продолжает обсуждение актуальных вопросов. На очередном заседании рассматривались темы ТСК, прибрежного рыболовства, пересечения госграницы, рассказали в Ассоциации «Ярусный промысел».