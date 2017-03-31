31 марта 2017 года

Как определяют «национальность» рыбы

Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.

Вопроса по определению статуса водных биоресурсов, добытых в российской экономзоне, не возникает, а вот по контролю продукции, полученной в Мировом океане на борту перерабатывающего судна из сырья, добытого другим судном, ситуация иная. Об этом начальник службы организации таможенного контроля ДВТУ Глеб Кича заявил на заседании консультативного совета 30 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

Исходя из нынешней правовой базы, отметили в управлении, позиция такова: продукция, полученная на борту перерабатывающего судна из сырья, которое добыто иностранным судном, не может рассматриваться в качестве товаров ЕАЭС вне зависимости от степени ее переработки.

Аргументы у таможни следующие. Согласно подпункту 37 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза одними из обязательных условий признания товаров товарами ЕАЭС являются нахождение на таможенной территории союза и полное производство на территориях государств – членов ЕАЭС.

Для того чтобы продукцию морского промысла можно было признать полностью произведенной в РФ, она должна быть получена судном РФ или получена на борту перерабатывающего судна РФ исключительно из продукции, полученной судном РФ. Об этом говорится в Правилах определения страны происхождения товаров (Соглашение от 25 января 2008 г.).

Для подтверждения статуса ввозимых водных биоресурсов перевозчику необходимо предоставлять таможенному органу информацию о судне-переработчике и судне, осуществившем вылов сырья, отметил Глеб Кича. Если на этапе прибытия перевозчик не предоставит нужные сведения, ввозимые биоресурсы будут рассматриваться в качестве иностранного товара. Перевозчик или иное заинтересованное лицо будут обязаны совершить таможенные операции, связанные с помещением товара на временное хранение или декларированием.

В таможенном управлении также заявили, что позиция поддержана Министерством финансов РФ: в свободном доступе есть письмо Минфина от 7 сентября 2016 г. № 03-10-10/52236.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что разночтения со стороны рыбаков и таможенных органов ставят под вопрос промысел в Мировом океане – тема очень важная. Руководитель АРПП напомнил о декабрьском поручении главы государства. Владимир Путин поставил правительству задачу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в отечественное законодательство изменений по вопросам, связанным с определением страны происхождения товаров при ввозе в РФ рыбной продукции, изготовленной в открытом море. Срок доклада – до 31 марта.

Президент ассоциации предложил внести поправки в Правила определения страны происхождения товаров.

Руководство таможенного управления, в свою очередь, заявило, что доводит информацию о действующем законодательстве. Поручение главы государства внести изменения указывает, что есть нестыковки, отметил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин. Таможенные органы некоторое время назад направляли предложения о внесении изменений, которые, с их точки зрения, позволяли бы снять вопросы, сообщил руководитель. Он предложил отраслевому сообществу выступать со своей позицией. «Мы свои предложения уже давали, мы готовы их поднять, с вами поделиться», – обратился к руководителю АРПП начальник ДВТУ.

На заседании управление также высказалось по вопросам ремонта судов за рубежом и совершения таможенных операций в отношении тароупаковочных материалов.

Все высказанные замечания и предложения будут учтены, пообещал Юрий Ладыгин. Он также сообщил, что материалы с заседания консультативного совета можно найти на сайте в ДВТУ в специальном разделе.

Fishnews