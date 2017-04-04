04 апреля 2017 года

Президент высказался по омулю

При введении запрета на промышленную добычу байкальского омуля нужно обязательно решить вопрос с трудоустройством людей, которые работают на промысле, заявил глава государства Владимир Путин.

Проблему занятости людей, которые потеряют работу в связи с планируемым запретом промысла омуля, журналист из Иркутской области Юлия Мамонтова подняла на медиафоруме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму мероприятия. Представительница СМИ предложила учредить при президенте РФ институт уполномоченного по проблемам Байкала, чтобы координировать решение вопросов в разных органах власти.

Глава государства Владимир Путин отметил, что в основе введения запрета, видимо, лежат экологические решения. «Можно ведь все выловить, а потом нечего будет ловить и все равно это будет прекращено, но только по таким обстоятельствам, которые иначе как трагическими назвать невозможно. Хотя, конечно, и в данном случае, нужно, наверное, тоже посмотреть внимательно, правильное это решение, своевременно оно или нет. Но точно совершенно, нужно думать о трудоустройстве людей», - сказал президент.

Он выразил сомнения по поводу того, надо ли назначать специального уполномоченного («у меня таких очень много представителей, я уже скоро запутаюсь, как их зовут, не буду помнить»), но пообещал, что проблема трудоустройства будет решаться. «Сигнал и в региональные органы власти, и в Правительство России будет подан, даже не сомневайтесь», - заявил глава государства.

Fishnews