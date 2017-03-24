Промысел омуля скоро окажется под запретом

24 марта 2017 года
На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.
В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу. Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать необоснованных запретов.
Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
23 марта 2017 года
В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.
24 марта 2017 года
На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.
Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.
Опубликованы изменения в правила рыболовства для Северного бассейна. В частности, от необходимости подавать судовые суточные донесения освобождены капитаны плавсредств с мощностью главного двигателя до 55 кВт и валовой вместимостью до 80 тонн.
Уже несколько лет члены Ассоциации «Ярусный промысел» используют на судах стримерные линии, которые позволяют уменьшить случайную гибель птиц. По мнению отраслевого объединения, применение таких устройств нужно сделать обязательным.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.
В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу. Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать необоснованных запретов.
Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра «Профессор Кагановский» вышло в первую в этом году экспедицию. Специалистам предстоит собрать информацию о ресурсах минтая, лососей и других гидробионтов в различных районах Северной Пацифики.
23 марта 2017 года
В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.