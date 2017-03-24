24 марта 2017 года

Промысел омуля скоро окажется под запретом

В текущем году вступят в силу изменения правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. В них предусмотрят запрет на промышленную добычу омуля.

Поправки обсудили на совещании в Федеральном агентстве по рыболовству. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац отметил, что документ проходит общественное обсуждение и после завершения процедуры внутриведомственного согласования вступит в силу. Таким образом, уже в 2017 г. будет введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

«Необходимо проинформировать рыбопромышленников, чтобы они были готовы к изменениям правил уже в текущем году», – сказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков начальнику Ангаро-Байкальского теруправления Виталию Молокову.

Напомним, мораторий на промышленный лов байкальского омуля вводится по рекомендации ученых в связи с необходимостью восстановления запасов. Инициатором запрета выступает Росрыболовство.

Мораторий - лишь часть комплекса мер, предусмотренных для восстановления популяции. Росрыболовство разработало проект программы по сохранению омуля в Байкале и впадающих в него реках на 2017-2019 гг. В свою очередь минсельхоз Иркутской области выступил с поправками в эту программу, в рамках которых уже в текущем году планируется выпускать молодь омуля в Братское и Усть-Илимское водохранилища. Кроме того, ФАР создало оперативную группу «Сарма» специально для охраны омулевых запасов на Байкале.

Fishnews