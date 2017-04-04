Краболовам Канады урезали квоту

04 апреля 2017 года
Для участия в аукционах по прибрежным квотам понадобится регистрация в любом приморском регионе рыбохозяйственного бассейна или конкретном субъекте РФ – в зависимости от объектов промысла, уточнили в Росрыболовстве.
03 апреля 2017 года
Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.
Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.
Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
30 марта 2017 года
Для Аляски промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море закрыли впервые за последние четыре сезона. По данным науки, запасы крайне малы, но промысловики штата считают, что биологи ошибаются.
29 марта 2017 года
Погрануправление ФСБ по восточному арктическому району и Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки договорились, что члены объединения будут информировать о судах под иностранными флагами либо без государственной принадлежности.
04 апреля 2017 года
Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.
Работа рыбинспектора требует специальных знаний и навыков. Целесообразно создать школы или центры по обучению сотрудников рыбоохраны, заявил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.
Дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства попросили тружеников отрасли и всех жителей региона поддержать инициативу об утверждении новых принципов расчета минимального размера оплаты труда.
Для участия в аукционах по прибрежным квотам понадобится регистрация в любом приморском регионе рыбохозяйственного бассейна или конкретном субъекте РФ – в зависимости от объектов промысла, уточнили в Росрыболовстве.
При введении запрета на промышленную добычу байкальского омуля нужно обязательно решить вопрос с трудоустройством людей, которые работают на промысле, заявил глава государства Владимир Путин.
Объемы, прогнозируемые на предстоящую лососевую путину, рассмотрели на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области.
Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства приобрело новый автомобиль «Соболь» для оперативной группы «Сарма». Летом она приступит к выполнению своей главной задачи - защите омуля от браконьеров.
Главы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей подписали протокол, регламентирующий теоретическую и практическую работу по охране реки Урал. Планируется подготовить совместную дорожную карту по улучшению экосистемы и предотвращению загрязнения.
03 апреля 2017 года
На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.