04 апреля 2017 года

Краболовам Канады урезали квоту

Министерство рыболовства и океанов Канады сократило на 22% квоту на вылов краба-стригуна опилио в водах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В сезоне 2017-2018 гг. разрешенный объем добычи составит всего 35 419 тонн.

Причиной уменьшения квоты стал доклад ученых, сообщает корреспондент Fishnews. 27 февраля министерство опубликовало результаты исследований этого года: биомасса опилио снизилась на 80% к уровню 2013 г.

В сезон 2015-2016 гг. в водах Ньюфаундленда и Лабрадора разрешалось добыть 45 667 тонн краба-стригуна опилио – примерно на 10% меньше, чем год назад.

Канадское информагентство CBC отмечает, что нынешнее сокращение квоты на целых 22% больно ударит по краболовам. Как правило, они одновременно ведут и промысел креветки, разрешенные объемы добычи которой тоже сократили - на 62% в зоне 6 и на 14,1% в зоне 5 у побережья провинции. Как и в случае с крабом, это связано со значительным уменьшением биомассы.

Fishnews