04 апреля 2017 года

Профсоюзы выступают за чистый МРОТ

Дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства попросили тружеников отрасли и всех жителей региона поддержать инициативу об утверждении новых принципов расчета минимального размера оплаты труда.

Обращение подписали председатели Камчатского и Приморского крайкомов и Сахалинского обкома профсоюза рыбаков - Елена Казанцева, Владимир Нагорный и Леонид Чура. Как сообщает корреспондент Fishnews, они решили поддержать инициативу, с которой выступил Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей.

Авторы письма обращают внимание, что сегодня Верховный суд РФ в вопросе определения МРОТ занял «весьма странную позицию». «Сначала он принимает решение, что компенсационные и стимулирующие надбавки не входят в МРОТ, затем меняет свое решение на противоположное», - отмечают руководители рыбацких профсоюзов.

В обращении говорится, что для дальневосточников вопрос минимальной оплаты труда очень важен и принципиален, так как в разных климатических поясах действуют разные коэффициенты и надбавки. Российские профсоюзы не первый год ведут работу против того, чтобы в МРОТ входили компенсационные и стимулирующие надбавки, однако Верховный суд настаивает на обратном.

«Руководство государства, на словах выступая за закрепление населения на Дальнем Востоке, на деле принимает решение, которое направлено на еще больший отток с него работоспособного населения», - подчеркивается в обращении.

Документ опубликован на сайте Российской общественной инициативы (номер 32499), до 23 января следующего года необходимо набрать 100 тыс. голосов. Ожидается, что это будет «действенным звонком» для правительства и Верховного суда.

Fishnews