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Лососевые мальки, выклюнувшиеся на рыбоводном заводе

Главрыбвод сформируют до конца года

Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.

На заседании коллегии Росрыболовства руководитель ведомства Илья Шестаков подчеркнул, что перспективы повышения эффективности воспроизводства связаны с завершением проводимой организационной реформы. Как сообщает корреспондент Fishnews, на первом этапе в состав Главрыбвода вошло пять филиалов – Центральный, Камско-Уральский, Коми, Верхневолжский и Калининградский. К концу 2016 г. к ним присоединилось еще 21 учреждение.

На 2017 г. запланирован финальный этап реорганизации с включением в структуру Главрыбвода дальневосточных бассейновых управлений – Охотрыбвода, Приморрыбвода, Амуррыбвода, Севвострыбвода и Сахалинрыбвода. Эта работа должна быть завершена до ноября. По словам начальника ФГБУ «Главрыбвод» Дана Беленького, уже подготовлен соответствующий приказ Минсельхоза по реорганизации. «С учетом того опыта, который у нас накоплен по реализации первых двух этапов, думаю, что третий этап пройдет без существенных проблем», – отметил он.

Представитель Главрыбвода обратил внимание на плачевное состояние имущественного комплекса, передаваемого вместе с филиалами. Теперь организации предстоит найти средства, чтобы привести эти материальные активы в работоспособное состояние, либо избавиться от имущества, которое не может быть использовано.

Важным направлением в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета является усиление работы по внебюджетной деятельности. «Уже в 2017 году перед нами стоит задача по внебюджету заработать 400 млн рублей для финансирования выполнения госзадания. Задача непростая, но вполне реализуемая. Мы планируем порядка 45% этих денег получить за счет участия в компенсационных мероприятиях, порядка 40% за счет информационно-консультационных услуг и порядка 13% за счет организации спортивно-любительского рыболовства», – рассказал Дан Беленький.

«Перед филиалами стоит задача по увеличению доходов от внебюджетной деятельности – и это будет один из основных пунктов, по которым мы будем оценивать результативность деятельности филиалов, начиная с этого года», – добавил он.

Еще одним приоритетом для подведомственных учреждений станет селекционно-генетическая работа, уровень которой пока оценивается как крайне низкий. «Из тех предприятий, которые перешли в ведение Главрыбвода в виде филиалов, только ФСГЦР в Ропше раньше занимался этой работой. Последние три года эта работа на ФСГЦР не финансировалась, к счастью, коллеги сохранили и кадровый потенциал, и производственные возможности. Мы планируем уже в этом году начинать финансирование этой работы опять же за счет внебюджетных источников. Очень надеемся, что без потерь выйдем из этой ситуации», – озвучил ожидания начальник Главрыбвода.

По его словам, совместно с АзНИИРХ начата предварительная проработка возможности запуска такого селекционно-племенного центра на юге России. «И в этом году за счет опять же внебюджетных средств мы уже начинаем финансирование проектно-изыскательских работ по племенному центру в Карелии», – отчитался Дан Беленький, выразив надежду на получение в следующем году финансирования из бюджета для строительства центра.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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