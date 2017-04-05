05 апреля 2017 года

Научный флот объединят на базе ТИНРО

Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.

Поручение об объединении НИСов в 2017 г. дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в первый день расширенного заседания коллегии ведомства. Процедуру и преимущества такой консолидации обсудили на круглом столе, посвященном координации и повышению эффективности деятельности научных и образовательных учреждений Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, для реализации поручения ТИНРО-Центр разработает дорожную карту.

Fishnews