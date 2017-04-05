06 апреля 2017 года

Дальневосточники задают темп на промысле

На 4 апреля суммарный вылов российских рыбаков превысил 1,4 млн тонн. Положительная динамика по отношению к уровню прошлого года сохраняется, несмотря на снижение уловов по всем бассейнам, кроме Дальнего Востока.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 4 апреля общий вылов составил 1419,2 тыс. тонн, что на 4,5 тыс. тонн (0,3%) больше уровня прошлого года. Рост показателей по сравнению с уровнем прошлого года отмечается в Дальневосточном бассейне, где добыто 1062,3 тыс. тонн водных биоресурсов (+23,9 тыс. тонн). В ходе минтаевой путины освоено 892,4 тыс. тонн рыбы, что на 3,5 тыс. тонн больше, чем год назад.

В Северном бассейне вылов снизился на 25,3 тыс. тонн по отношению к аналогичному периоду 2016 г. и составил 137,9 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, недолов образовался за счет неблагоприятной метеорологической обстановки. На промысле трески добыто 90 тыс. тонн (– 21,2 тыс. тонн), пикши – 38,4 тыс. тонн (– 6,1 тыс. тонн).

В Балтийском море отставание от уровня прошлого года составляет 0,4 тыс. тонн – добыто 25,1 тыс. тонн. При этом вылов шпрота вырос на 3,5 тыс. тонн – до 17,4 тыс. тонн, но вылов балтийской сельди сократился на 2,7 тыс. тонн – до 6,6 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 31,3 тыс. тонн, что на 2,4 тыс. тонн меньше уровня 2016 г. По отдельным видам ситуация тоже противоположная – если на промысле хамсы наблюдается рост уловов – 27,3 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), то по тюльке идет снижение в два раза – до 2,5 тыс. тонн.

На Каспии отмечается наибольшее падение – освоено всего 2,9 тыс. тонн рыбы, что на 3,9 тыс. тонн меньше, чем год назад. Вылов кильки сократился на 0,6 тыс. тонн – до 0,2 тыс. тонн, крупных и мелких пресноводных видов – до 1,4 тыс. тонн (–2,8 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто 88,3 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 17,1 тыс. тонн выше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана уловы снизились на 4,8 тыс. тонн – до 68,3 тыс. тонн.

Fishnews