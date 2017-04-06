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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Александр Поздняков: Сохранить ресурс важно рыбакам

Эффективность рыбоохранных мероприятий обеспечивает консолидация промышленности и власти, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

Рыбопромышленники Хабаровского края активно сотрудничают с госорганами в сфере рыбоохраны. В конце января состоялась очередная встреча, посвященная теме сохранения ресурса. «Решили в нынешнем году предложить Росрыболовству и управлению МВД расширенную модель сотрудничества: помогать, предоставляя не только людей и катера, но и машины, вездеходы, беспилотные летательные аппараты и т.д. Серьезно подходить к делу», - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

«Самое главное – все понимают, что совместная работа необходима. Есть крупные предприятия, есть мелкие, но участвовать в сохранении сырьевой базы должны все. При этом важно, чтобы сотрудничество власти и бизнеса соответствовало законодательству», - добавил руководитель объединения.

Он также отметил важность противодействия сбыту нелегальной продукции. «Территориальное управление Росрыболовства в этом году собирало представителей рыбной промышленности и как раз подчеркивало: для того чтобы предотвращать сбыт браконьерского товара, надо не допускать получения на него документов. Нельзя позволять, чтобы подтасовывались объемы, чтобы шла продажа документов. Чтобы незаконно добытая продукция реализовывалась под легальные квоты», - подчеркнул Александр Поздняков.

Собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» обратил внимание на еще одну проблему – браконьерство под прикрытием спортивно-любительского и традиционного рыболовства КНМС. «На мой взгляд, уловы любительского рыболовства должны использоваться только для личного потребления. Как и объемы, добытые при промысле, который ведут коренные малочисленные народы Севера, - считает президент ассоциации. - Сейчас традиционное рыболовство – одна из проблемных сфер. Причем просто в валовом режиме формируются участки для этого вида промысла».

«В целом эффективность рыбоохранных мероприятий обеспечивает консолидация промышленности, власти и контролирующих структур. Есть единый механизм. Понятно, что у каждого участника процесса своя специфика, свой взгляд на те или иные вещи. Но общая ситуация улучшается, оттачивается взаимодействие. И мы со своей стороны готовы закрывать пробел по обеспечению рыбоохраны – по людям, транспорту, ГСМ и т.д. Потому что понимаем: сохранить ресурс прежде всего важно для самих рыбопромышленников. Сейчас у нас рекордные уловы лосося, но в это время как раз и важно задуматься о его сбережении», - резюмировал Александр Поздняков.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: браконьерстволососьросрыболовство

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