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Взаимодействие для охраны водных биоресурсов обсудили руководство Амурского теруправления Росрыболовства, рыбопромышленники и представители краевого УМВД

План – сохранить биоресурсы Хабаровского края

В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.

Взаимодействие для охраны водных биоресурсов обсудили руководство Амурского теруправления Росрыболовства, рыбопромышленники и представители краевого УМВД. Сотрудничество уже показало положительные результаты, теперь необходимо скоординировать дальнейшую работу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Амурское теруправление поблагодарило рыбаков за поддержку, которая была оказана в деле сохранения рыбных богатств в 2016 г. Предварительный план работы по охране лососевых на предстоящий год уже подготовлен, сейчас решено доработать предложения, которые поступили от различных организаций, сообщил руководитель территориального управления Сергей Михеев. На нынешнем совещании он предложил основное внимание уделить уже вопросам сохранения осетровых.

Руководитель теруправления подчеркнул, что взаимодействие госструктур и бизнеса необходимо осуществлять прозрачно, в рамках института общественных инспекторов рыбоохраны.

Территориальное управление представило информацию о том, как предполагается работать в ходе операции «Осетр - Амур». Начальник отдела организации госконтроля, надзора и рыбоохраны Александр Глобенко рассказал о планах по рыбоохранным постам и их оснащению. Предполагается, что в состав каждого поста войдут государственные инспекторы рыбоохраны, сотрудники полиции и внештатные инспекторы.

Для более эффективной работы теруправление намерено проводит ротационные мероприятия: менять районы деятельности должностных лиц; привлечь сотрудников из Еврейской автономной области и Амурской области (эти субъекты Федерации также находятся в ведении Амурского ТУ). Также важная поддержка для рыбоохраны Хабаровского края – дополнительные силы и средства из других теруправлений.

Группы планируется сделать мобильными, сообщил заместитель руководителя Амурского теруправления Денис Крылов.

Была отмечена важность общественного контроля за работой госинспекторов. Также руководитель территориального управления призвал рыбаков информировать о подозрительной активности на воде. В прошлом году такая работа была хорошо налажена в Николаевском районе, отметил Сергей Михеев.

Правоохранительные органы обещают эффективное участие в борьбе с браконьерством. Представитель УМВД сообщил, что планируется выделить вдвое больше личного состава, чем весной прошлого года.

Представители рыбной промышленности заявили, что готовы продолжать сотрудничество, и предложили, как сделать совместную работу более успешной. При этом на совещании успели обсудить и вопросы сохранения лососевых – этот ресурс играет особую роль в рыбном хозяйстве региона. От того, сможет ли лосось благополучно отнереститься, зависит жизнь многих предприятий. Руководитель теруправления пообещал, что охрана лососевых будет организована на должном уровне. Важность вопроса отметил и представитель УМВД.

Сергей Михеев подчеркнул, что браконьеры стремительны, поэтому надо действовать оперативно: «Для браконьерства в той же реке Амгунь хватает ночи, чтобы осуществить свои незаконные действия и уйти отсюда, с этого места. Ночи, суток небольших и все. Заготавливается большое количество икры - и все, эта бригада куда-то исчезает. Поэтому оперативность действий наша, УВД, должна быть отточена».

Одно из направлений по борьбе с незаконным ловом – реализация программы «Доступная рыба», уверен Сергей Михеев. Если человек может легально приобрести рыбную продукцию по невысокой цене, он хорошо подумает, а стоит ли ему рисковать и рыбачить в обход закона.

Были подняты на встрече и вопросы нормативно-правового регулирования рыболовства для сохранения биоресурсов. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков отметил, что рыбопромышленники представят свои предложения. Руководитель объединения рассказал, что отраслевая наука составила список нерестилищ бассейна Амура. Также Александр Поздняков обратил внимание на масштабы такой проблемы, как незаконная кустарная переработка. Таким предприятиям уже впору соперничать с промышленными.

Большое внимание участники совещания уделили проблеме оборота нелегально добытого лосося. Если с осетровыми улучшить ситуацию помогло внесение изменений в Уголовный кодекс (несколько лет назад в нем появилась статья 258.1, предусматривающая ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, которые занесены в Красную книгу и (или) охраняются международными договорами), то с лососевыми дело обстоит иначе. Рыбопромышленники предложили выступить с инициативой об изменении законодательства. Теруправление идею поддержало.

По итогам совещания представители госорганов и бизнеса договорились о направлениях для дальнейшей совместной работы.

Fishnews

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