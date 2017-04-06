06 апреля 2017 года

Крабы подзоны Приморье выходят на аукцион

Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.

Напомним, что по новым правилам, вступившим в силу в марте, Росрыболовство или специализированная организация, заключившая договор с агентством, будут являться организаторами аукционов по «прибрежке» в отношении не только анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, но и водных беспозвоночных и водных млекопитающих. Ранее этим уполномочены были заниматься территориальные управления Росрыболовства или заключившие с ними договор специализированные организации.

Федеральное агентство уже объявило о торгах, по результатам которых планируется заключить договоры о закреплении долей квот вылова крабов для прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на аукцион выставлены доли квот на добычу крабов в подзоне Приморье, южнее мыса Золотой, - три доли по камчатскому (две по 33% и одна в 34%), три по синему (две по 33% и одна в 34%), три по волосатому четырехугольному (две по 33% и одна в 34%), шесть долей по стригуну опилио (пять по 16,67% и одна в 16,65%). Несколько лет назад торги по этим объектам стали предметом судебных разбирательств.

Также запланированы торги по колючему крабу в Южно-Курильской зоне (две доли по 33% и одна в 34%), по стригуну бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне (две доли по 33% и одна в 34%), волосатому четырехугольному крабу в Камчатско-Курильской подзоне (две по 33% и одна в 34%).

С победителями аукциона будут заключены договоры сроком до конца 2026 г. Примечательно, что теперь в соответствии с обновленным законом о рыболовстве, предъявляются требования к регистрации заявителей в соответствующем прибрежном регионе. В случае с крабами подзоны Приморье (к югу от Золотого) – это Приморский край, колючим крабом Южно-Курильской зоны – Сахалинская область, стригуном бэрди Петропавловско-Командорской подзоны и волосатым четырехугольным крабом Камчатско-Курильской подзоны – Камчатский край.

Прием заявок на участие в торгах открыт с 6 апреля и завершится 12 мая. Сам аукцион будет проводиться в Москве в два этапа: по части лотов – 18 мая, по части – 19 мая.

Fishnews