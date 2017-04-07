Власти Приморья сообщили о росте зарплат в отрасли

07 апреля 2017 года
Проект документа, переданный Минсельхозом в правительство, предусматривает разные требования, которые будут предъявляться к локализации при строительстве судна под инвестквоты, для разных периодов.
В провинции Ляонин развернулась активная работа по сдерживанию незаконно прибывающих из-за границы рыболовецких судов (прежде всего корейских). В некоторых городах даже учреждены специальные бригады.
На площадке форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития» эксперты обсудили правовые последствия недавних изменений в отраслевом законодательстве и иные проблемы, которые затрудняют работу рыбохозяйственных предприятий.
В Находке пограничники выявили очередной нелегальный цех по переработке краба, изъято более 1,6 тонны морепродукта. Ущерб от деятельности предприятия по предварительным подсчетам превысил 1,1 млн рублей.
Азово-Черноморское и Приморское территориальные управления Росрыболовства сформировали более 110 рыбоводных участков общей площадью около 31 тыс. га. В ближайшее время ведомство подготовит аукционную документацию.
Предварительные результаты работы по оценке ситуации с заболеваемостью рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области планируется обсудить на региональной противоэпизоотической комиссии в мае.
06 апреля 2017 года
Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.
Эффективность рыбоохранных мероприятий обеспечивает консолидация промышленности и власти, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Представители РФ и Японии обсудили реализацию соглашения о предотвращении браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. Участники заседания отметили, что положения документа выполняются в полном объеме и выразили готовность продолжать взаимодействие.
В Омской области расширен перечень направлений господдержки в рыбном хозяйстве. Теперь средства будут выделять не только на приобретение малька, но и на развитие промысла, производство продукции, покупку новой техники, реконструкцию и модернизацию перерабатывающих заводов.