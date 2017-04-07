07 апреля 2017 года

Власти Приморья сообщили о росте зарплат в отрасли

Средняя зарплата в рыбохозяйственном комплексе Приморья в 2016 г. достигла 53 тыс. рублей — на 16,5% выше, чем годом ранее. При этом по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» она составила 65,3 тыс. рублей (+15,1%).

Данные озвучил и.о. директора департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. Он подчеркнул, что, по информации Приморскстата, на начало 2017 г. задолженности по зарплате на предприятиях рыбной отрасли в регионе не было.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, общий вылов предприятиями Приморья в 2016 г. достиг исторического максимума за последние 15 лет. Отмечается, что регион обеспечивает около 20% общероссийских и треть дальневосточных уловов.

Fishnews