07 апреля 2017 года

Китай не дождался российского краба

В Находке пограничники выявили очередной нелегальный цех по переработке краба, изъято более 1,6 тонны морепродукта. Ущерб от деятельности предприятия по предварительным подсчетам превысил 1,1 млн рублей.

Гражданин Китая организовал на одном из этажей бывшей продуктовой базы переработку краба, поставляемого местными жителями. В помещении имелось все необходимое: свет, вода, две морозильные камеры, три электрических чана, весы, а также паровой шкаф для варки. В бассейне с системой аэрации находилось более 200 особей камчатского и свыше 30 особей волосатого краба. После пересчета пограничники выпустили их в море, предотвратив ущерб на 200 тыс. рублей.

В морозильных камерах правоохранители обнаружили более 70 коробок с крабом-стригуном опилио и свыше 30 – с камчатским. Вес каждой коробки составлял порядка 5 кг. Еще свыше 1 тыс. стригунов опилио и около 250 камчатских крабов были уже сварены и подготовлены к расфасовке, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Китаец рассказал, что организатор нелегального производства находится в КНР, туда же планировалось и переправлять готовый морепродукт.

Помимо краба в одной из морозильных камер было обнаружено 10 хвостов и столько же сушеных струй, предположительно, кабарги. Дериваты будут переданы на экспертизу.

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Fishnews