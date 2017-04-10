10 апреля 2017 года

Поправки по «неодуемым» и рыбоводству не прошли Госдуму

Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.

Законопроект № 27286-7 внес в Госдуму Верховный совет Республики Хакасия. Напомним, поправки в закон о рыболовстве предусматривали, что «рыбопромысловый участок, предоставленный для осуществления промышленного рыболовства, может использоваться также для осуществления индустриальной аквакультуры».

Эти изменения позволяют создать нормативные основы для более рационального и многопланового использования водных объектов, предоставленных для промышленного рыболовства, отмечали сторонники поправок.

Также авторы законопроекта решили административными методами простимулировать вылов «неодуемых». Для этого было предложено дополнить перечень оснований для принудительного прекращения права на добычу. Сейчас в этот список входит вылов в течение двух лет подряд в объеме менее 50% промышленных и прибрежных квот. «Проектом закона предлагается распространить эту норму на водные биоресурсы, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов (менее ценные в промысловом отношении виды водных биоресурсов, промысел которых менее рентабелен, такие как лещ, окунь, плотва, карась, сазан и другие)», – говорилось в сопроводительных материалах.

Поправки поддержали Государственное Собрание Республики Саха (Якутия), Законодательная Дума Томской области, Алтайское краевое Законодательное собрание и Парламент Кабардино-Балканской Республики.

Однако Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в своем заключении на проект рекомендовал его отклонить, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, отмечено, что норма, согласно которой прекращается право на вылов, распространяется только на правоотношения, связанные с добычей «одуемых» водных биоресурсов.

«Устанавливается общий допустимый улов только в отношении отдельных видов водных биоресурсов, имеющих наибольшую рентабельность, а также научно обоснованные ограничения объемов к добыче (вылову) в условиях необходимости сохранения их биологического разнообразия. В отношении остальных видов водных биоресурсов общий допустимый улов не устанавливается, в связи с их меньшей значимостью с природоресурсной и экономической точки зрения», – говорится в заключении.

Таким образом, и рассматриваемое условие прекращения права на добычу целесообразно применять только в случае вылова объектов, в отношении которых ОДУ устанавливается, считают в комитете.

«Применение указанной нормы к иным видам добываемых водных биоресурсов приведет к негативным последствиям, связанным со снижением заявок со стороны рыбохозяйственных организаций», – заявляют авторы заключения.

Положение законопроекта, касающееся использования рыбопромысловых участков для целей аквакультуры, противоречит концепциям законов о рыболовстве и аквакультуре, отметили в комитете. Согласно этим документам, некоторые виды рыболовства осуществляются на рыбопромысловых участках, а товарное рыбоводство в случае необходимости использования акватории водных объектов не допускается без использования РВУ.

Также авторы заключения обращают внимание, что законопроект не поддерживается Государственно-правовым управлением президента и Правительством РФ.

Документ был рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 7 апреля, его представил член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий. «Законопроект противоречит концепции федерального закона о рыболовстве, который был принят с последними изменениями и дополнениями 3 июля 2016 года. В настоящее время в действующий закон об аквакультуре подготовлены соответствующие изменения, и в первом чтении этот законопроект принят. В связи с чем комитет Госдумы, основываясь на отрицательных заключениях Правительства Российской Федерации, рассмотрев представленный законопроект, рекомендует его к отклонению», - сообщил депутат.

В результате поправки были отклонены подавляющим большинством.

Fishnews