Новости
Объединенный российский стенд на выставке в Брюсселе в 2016 г.

Европейцы увидят не только русский минтай

Рыбопромышленники представят последние достижения и продукцию рыбной индустрии на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе. Российскую делегацию возглавит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глобальная выставка морепродуктов и технологий Seafood Expo Global / Processing Global пройдет с 25 по 27 апреля в Брюсселе. Объединенная экспозиция российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в этом году насчитывает 22 участника. В их числе «Южно-Курильский рыбокомбинат», Ocean Trawlers, ГК «ФОР», ГК «Ф.Э.С.Т», РК «Восток-1», «Находкинская база активного морского рыболовства», «Витязь-Авто», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Архангельский траловый флот», «Преображенская база тралового флота» и другие компании.

Национальную делегацию возглавит заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что международные выставки такого уровня являются важными площадками для продвижения национального бренда «Русская рыба», который может стать базой для формирования полноценного маркетингового института международного уровня.

«Учитывая качественные изменения в структуре внутреннего производства, работу отечественных компаний над репутацией, мы готовы предложить рынку качественную и конкурентоспособную рыбную продукцию», – отметил глава Росрыболовства.

На стенде Российской Федерации общей площадью 720 кв. метров посетители смогут увидеть интерактивные презентации компаний, лучшие производственные практики, ознакомиться с ассортиментом рыбы и морепродуктов, получить информацию о российской рыбной отрасли и перспективах ее развития. В рамках Seafood Expo Global / Processing Global планируется провести серию встреч с официальными лицами Еврокомиссии, главами национальных делегаций других стран и международных организаций в области рыболовства и аквакультуры.

На площадке национального стенда также пройдут деловые мероприятия и переговоры с представителями зарубежного ретейла, сферы общественного питания, подписание контрактов. Так, по итогам работы выставки в 2016 г. российские компании-экспортеры достигли договоренностей по поставкам рыбной продукции, а также по закупкам технологического оборудования на общую сумму около 100 млн долларов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, европейский рынок интересен производителям РФ, поскольку страны Евросоюза являются основными потребителями минтая – главного промыслового и экспортного объекта российских рыбаков. В прошлом году вылов минтая составил 1,74 млн тонн, при этом за рубеж отправлено свыше 780 тыс. тонн продукции.

В федеральном агентстве подчеркнули, что изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности экспорта входят в число приоритетных задач при построении экономики нового типа. «При эффективном освоении и переработке ресурсов, которыми обладает наша страна, Россия может выйти в мировые лидеры не только вылова, но производства рыбной продукции. Например, производство филе, фарша и конечных пищевых продуктов из минтая, а также переработка его отходов позволит увеличить вклад отрасли в российскую экономику более чем на 40 млрд рублей. В результате доля присутствия России на основном рынке потребления минтая – в Европейском союзе – может вырасти с 8% до 40% и более», – заявил Илья Шестаков.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуравыставкаминтайросрыболовство

Похожие новости

10 апреля 2017 года

Об опыте и успехах Хабаровского края рассказывает Fishnews

На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.

Поправки по «неодуемым» и рыбоводству не прошли Госдуму

Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.

Росрыболовство обсуждает стратегию для береговой инфраструктуры

В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.

Депутаты озаботились «прибрежкой»

Профильный комитет Госдумы сосредоточится на урегулировании вопросов прибрежного рыболовства и промысла в рамках межправительственных договоренностей в зонах иностранных государств.

Глава Минсельхоза напомнил о важности запуска инвестквот

В нынешнем году важно оперативно запустить новый механизм распределения инвестиционных квот и своевременно провести отбор заявок, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Для перезаключения договоров на рыбоводные участки установили правила

Правительство утвердило правила, в рамках которых добросовестное хозяйство сможет без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком на новый срок. Для этого необходимо будет обратиться в Росрыболовство или в его теруправление – в зависимости от расположения РВУ.

Лента новостей

10 апреля 2017 года

Об опыте и успехах Хабаровского края рассказывает Fishnews

На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.

Игорь Редькин: Вопрос с жаберными сетями необходимо решать уже сейчас

Проблему беспорядочного использования жаберных сетей нужно решить еще до начала путины: речь идет о сохранении биоресурса и сырьевой базы для береговой переработки, отмечает председатель совета директоров компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Поправки по «неодуемым» и рыбоводству не прошли Госдуму

Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.

Правительство изменило границы порта Невельск

К границам морского порта Невельск отнесли дополнительные участки терминалов Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводск, Малокурильск. Это сделано в целях развития рыбохозяйственного комплекса на Курильских островах, заявили в пресс-службе правительства.

Росрыболовство обсуждает стратегию для береговой инфраструктуры

В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.

По вылову минтая члены АСРКС приблизились к 100 тыс. тонн

В Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» называют охотоморскую минтаевую путину успешной и надеются в будущем сезоне закрепить успех.

Депутаты озаботились «прибрежкой»

Профильный комитет Госдумы сосредоточится на урегулировании вопросов прибрежного рыболовства и промысла в рамках межправительственных договоренностей в зонах иностранных государств.

Глава Минсельхоза напомнил о важности запуска инвестквот

В нынешнем году важно оперативно запустить новый механизм распределения инвестиционных квот и своевременно провести отбор заявок, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Для перезаключения договоров на рыбоводные участки установили правила

Правительство утвердило правила, в рамках которых добросовестное хозяйство сможет без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком на новый срок. Для этого необходимо будет обратиться в Росрыболовство или в его теруправление – в зависимости от расположения РВУ.

07 апреля 2017 года

На Курилах планируют развивать лососеводство

До конца 2017 года инвесторы намерены ввести в строй три лососевых рыбоводных завода суммарной мощностью 50 млн особей молоди кеты в год. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы для строительства новых заводов в ближайшие годы.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Все материалы

Крупным планом

На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Все материалы

События

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.