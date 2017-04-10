10 апреля 2017 года

Европейцы увидят не только русский минтай

Рыбопромышленники представят последние достижения и продукцию рыбной индустрии на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе. Российскую делегацию возглавит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глобальная выставка морепродуктов и технологий Seafood Expo Global / Processing Global пройдет с 25 по 27 апреля в Брюсселе. Объединенная экспозиция российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в этом году насчитывает 22 участника. В их числе «Южно-Курильский рыбокомбинат», Ocean Trawlers, ГК «ФОР», ГК «Ф.Э.С.Т», РК «Восток-1», «Находкинская база активного морского рыболовства», «Витязь-Авто», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Архангельский траловый флот», «Преображенская база тралового флота» и другие компании.

Национальную делегацию возглавит заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что международные выставки такого уровня являются важными площадками для продвижения национального бренда «Русская рыба», который может стать базой для формирования полноценного маркетингового института международного уровня.

«Учитывая качественные изменения в структуре внутреннего производства, работу отечественных компаний над репутацией, мы готовы предложить рынку качественную и конкурентоспособную рыбную продукцию», – отметил глава Росрыболовства.

На стенде Российской Федерации общей площадью 720 кв. метров посетители смогут увидеть интерактивные презентации компаний, лучшие производственные практики, ознакомиться с ассортиментом рыбы и морепродуктов, получить информацию о российской рыбной отрасли и перспективах ее развития. В рамках Seafood Expo Global / Processing Global планируется провести серию встреч с официальными лицами Еврокомиссии, главами национальных делегаций других стран и международных организаций в области рыболовства и аквакультуры.

На площадке национального стенда также пройдут деловые мероприятия и переговоры с представителями зарубежного ретейла, сферы общественного питания, подписание контрактов. Так, по итогам работы выставки в 2016 г. российские компании-экспортеры достигли договоренностей по поставкам рыбной продукции, а также по закупкам технологического оборудования на общую сумму около 100 млн долларов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, европейский рынок интересен производителям РФ, поскольку страны Евросоюза являются основными потребителями минтая – главного промыслового и экспортного объекта российских рыбаков. В прошлом году вылов минтая составил 1,74 млн тонн, при этом за рубеж отправлено свыше 780 тыс. тонн продукции.

В федеральном агентстве подчеркнули, что изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности экспорта входят в число приоритетных задач при построении экономики нового типа. «При эффективном освоении и переработке ресурсов, которыми обладает наша страна, Россия может выйти в мировые лидеры не только вылова, но производства рыбной продукции. Например, производство филе, фарша и конечных пищевых продуктов из минтая, а также переработка его отходов позволит увеличить вклад отрасли в российскую экономику более чем на 40 млрд рублей. В результате доля присутствия России на основном рынке потребления минтая – в Европейском союзе – может вырасти с 8% до 40% и более», – заявил Илья Шестаков.

Fishnews