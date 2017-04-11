11 апреля 2017 года

Рыбу Средиземного моря будут спасать по плану

На Мальте 15 государств подписали декларацию MedFish4ever. Она направлена на спасение средиземноморских популяций рыб, обеспечение экологической защиты в регионе, а также экономического роста в рыболовстве и смежных отраслях.

Подписи под документом поставили представители восьми членов Евросоюза (Испании, Франции, Италии, Мальты, Словения, Хорватии, Греции и Кипра) и семи стран средиземноморского бассейна, не входящих в ЕС (Марокко, Алжира, Туниса, Египта, Турции, Албании и Черногории). Также декларацию подписали представители международных организаций – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море ФАО (ГКРС), Европарламента и Средиземноморского консультативного совета ЕС (EU Mediterranean Advisory Council).

Процесс подготовки декларации запустил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла в феврале прошлого года.

По информации Еврокомиссии, подписанты взяли на себя обязательства:

- К 2020 г. обеспечить сбор адекватной информации по всем ключевым средиземноморским популяциям ВБР и оценку этих сведений научными методами;

- утвердить многолетние планы управления численностью всех ключевых популяций;

- искоренить браконьерский промысел к 2020 г. путем обеспечения всех стран бассейна соответствующей законодательной базой, необходимыми силами и средствами;

- обеспечить поддержку маломасштабного рыболовства и аквакультуры с помощью оптимизации финансирования местных проектов (переоснащения флота и т.п.).

Как сообщает корреспондент Fishnews, высокой эффективности предполагается добиться за счет вовлечения в процесс рыбаков, прибрежных общин, гражданского общества, представителей отрасли, рыболовов-любителей, а также ФАО.

Сейчас в бассейне Средиземного моря непосредственно в области рыболовства занято более 300 тыс. человек. При этом рыбные ресурсы региона сокращаются: по данным Еврокомиссии, около 90% оцененных запасов эксплуатируются чрезмерно.

Fishnews