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В Бурятии готовятся к мораторию на лов омуля

Бурятские депутаты обсудили возможные последствия введения запрета на промысел омуля на Байкале. Они включают необходимость усиления борьбы с браконьерством и трудоустройства рыбаков, которые останутся без работы.

Вопросы, связанные с грядущим закрытием промышленного вылова байкальского омуля, обсуждались на совещании в комитете по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного хурала Республики Бурятия. Идея моратория рассматривается уже давно, поскольку популяция озерного эндемика сокращается с каждым годом. В связи с этим предлагается внести изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, рассказал директор Байкальского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Владимир Петерфельд.

В текущем году квоты для рыбаков на Байкале, пусть и в меньшем объеме, но все же выделены, точная дата введения запрета пока не определена. Причем полный мораторий коснется только промышленных предприятий. В части любительской рыбалки останется подледный лов - будет разрешена добыча до 5 кг омуля.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Народного хурала, запрет не относится и к коренным малочисленным народам Севера, и именно здесь кроются лазейки для его обхода. Представителям КМНС разрешено ловить омуля «для личных нужд», в том числе и для продажи. Однако мораторий будет иметь смысл, только если каждый хвост рыбы на прилавке магазина станет незаконным.

По мнению бурятских рыбаков, решение проблемы требует комплексных мер. «Запрет не подействует, ведь главные проблемы никуда не исчезли. Браконьерство остается, рыбозаводы не работают. Мы готовы потерпеть, если будем четко знать, что через какое-то время будет результат – восстановление популяции омуля», – отметил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий в Республике Бурятия Сергей Палубис.

Участники совещания отметили, что эффективно бороться с браконьерством можно только при координации усилий всех заинтересованных ведомств. Кроме того, запрет на промышленный вылов омуля фактически означает закрытие рыбной отрасли на Байкале и потерю рабочих мест.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Петра Брыкова, населению предлагается помощь в открытии своего дела, профессиональное обучение и переобучение. Чиновник пожаловался на отсутствие инициативы со стороны местных жителей, которые пока ждут, будет ли рыбный сезон в 2017 г. Депутаты также озвучили идеи обратиться к членам Госдумы и Совета Федерации от Бурятии и Иркутской области для того, чтобы совместно решать накопившиеся проблемы.

Подводя итоги совещания, председатель комитета Александр Попов предложил подготовить обращение от Народного хурала в адрес правительства страны. Решить вопросы финансового обеспечения рыборазводных и рыбоохранных процессов, занятости населения на региональном уровне будет сложно, поскольку они затрагивают интересы сразу двух субъектов – Бурятии и Иркутской области. Проект обращения предлагается утвердить на сессии Народного хурала. Кроме этого, все прозвучавшие на совещании предложения будут донесены до руководства республики.

Fishnews

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