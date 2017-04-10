11 апреля 2017 года

Прокуратура выявила нарушения в двух теруправлениях Росрыболовства

Органы прокуратуры проверили работу Северо-Западного и Средневолжского территориальных управлений Росрыболовства. Теперь от их руководителей требуют устранения нарушений и наказания виновных.

В обоих теруправлениях выявлены факты ненадлежащего исполнения полномочий по организации воспроизводства водных биоресурсов и контролю за возмещением причиненного ущерба, сообщили Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Также не всегда предпринимались меры по привлечению к ответственности виновных лиц (в результате чего некоторым удалось избежать наказания), отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в Северо-Западном ТУ обнаружены факты несоблюдения порядка и сроков оформления и выдачи разрешений на вылов. Госинспекторы теруправления, по мнению прокуратуры, допускали отступления от законодательства при организации внеплановых проверок и оформлении их результатов.

В Средневолжском теруправлении выявлены факты ненадлежащего ведения единого реестра проверок.

Руководителям обоих управлений направили представления с требованиями об устранении нарушений и наказании виновных сотрудников.

Fishnews