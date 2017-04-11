Новости
Картофельное пюре – один из самых популярных гарниров к рыбе

Россияне заменили мясо и рыбу картошкой

Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ изучили тенденции личного потребления в стране. Отмечено снижение продаж рыбы.

Аналитический центр при Правительстве РФ продолжает следить за ситуацией в российской экономике. На этот раз организация опубликовала бюллетень «Личное потребление товаров», сообщает корреспондент Fishnews.

«По данным Росстата, опубликованным в феврале 2017 года, спад ВВП России в 2016 году составил 0,2% (после -2,8% в 2015 году). При этом в 2016 году ускорилось падение реальных располагаемых доходов россиян. Его темпы достигли -5,9% в годовом выражении после -3,2% в 2015 году и -0,7% в 2014 году. Высокие темпы падения сохраняются, несмотря на снижение годовой потребительской инфляции (7,1% в среднем за 2016 год после 15,5% в 2015 году), что связано с сильным замедлением роста номинальных доходов населения - за 2016 год они выросли лишь на 1%», - отметили эксперты Аналитического центра.

В 2016 г. личное потребление (расходы домохозяйств) в РФ продолжило падать: оно сократилось на 5% (после -9,8% в 2015 г.). В сопоставимых ценах оборот розничной торговли за 2016 г. сократился, по данным аналитиков, на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Падение товарооборота в 2016-м наблюдается равномерно и в сфере продовольственных (-5,3% в годовом выражении), и в сфере непродовольственных (-5,1%) товаров.

«Таким образом, падение личного потребления и розничных продаж (на 5,0-5,2%) в 2016 году в России оказалось ниже снижения реальных доходов населения (на 5,9%), что может говорить о постепенном исчерпании «защитной» модели потребительского поведения, сложившейся в 2015 году, на фоне оживления экономики в целом», - говорится в бюллетене.

Отмечено, что в прошлом году сохранилась структура розничной торговли 2015 г.: продовольственные товары — 48,7%, непродовольственные — 51,3% Структуру личного потребления товаров в России отличает высокая (по сравнению с развитыми странами) доля продовольственных товаров, что соответствует параметрам развивающегося мира, обратили внимание эксперты.

Розничный товарооборот продовольствия начал снижаться в 2015 г. в результате роста розничных цен после резкой девальвации рубля и введения продовольственного эмбарго (в августе 2014 г.), говорится в бюллетене. В 2016 г. объем розничных продаж продовольственных товаров сократился на 5,3% по отношению к предыдущему году. Это объясняется снижением реальных доходов населения, продолжившимся в 2016 г. несмотря на возобновившийся рост реальных заработных плат. «По мнению экспертов Банка России, отчасти это может быть связано с тем, что заработные платы выросли у более состоятельных слоев населения, которые не являются основными покупателями продовольственных товаров. Другие слои населения переориентируются в потреблении на более дешевые категории продовольственных товаров», - указали авторы исследования.

В бюллетене приводятся данные по различным категориям товаров. Так, заявили в Аналитическом центре, оперативные месячные данные Росстата по крупным и средним предприятиям розничной торговли, очищенные от сезонных колебаний, говорят, что в конце 2016 г. розничные продажи мяса снизились и вышли на уровень января 2014 г. Продажи мяса птицы в течение 2016 г. были относительно стабильны. В продажах рыбы продолжилось снижение (в том числе из-за роста цен на 9,7% за 2016 г.), начавшееся в конце 2014 г. А в июле 2016 г. ниже уровня января 2014 г. также упали продажи консервов из рыбы и морепродуктов.

Эксперты обращают внимание на резкий рост в прошлом году продаж картофеля. По мнению аналитиков, это свидетельствует о замещении им более дорогостоящих продуктов в рационе населения. В частности, рыбы и мяса.

Fishnews

НазадМетки: правительство

Похожие новости

11 апреля 2017 года

Новому водохранилищу в Приамурье прочат рыболовное будущее

Нижне-Бурейское водохранилище, создаваемое в Амурской области под нужды энергетиков, планируют использовать и для развития рыболовного туризма в регионе. В водоеме прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности.

В Бурятии готовятся к мораторию на лов омуля

Бурятские депутаты обсудили возможные последствия введения запрета на промысел омуля на Байкале. Они включают необходимость усиления борьбы с браконьерством и трудоустройства рыбаков, которые останутся без работы.

В составе правкомиссии учли кадровые изменения

В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.

10 апреля 2017 года

Об опыте и успехах Хабаровского края рассказывает Fishnews

На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.

Поправки по «неодуемым» и рыбоводству не прошли Госдуму

Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.

Правительство изменило границы порта Невельск

К границам морского порта Невельск отнесли дополнительные участки терминалов Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводск, Малокурильск. Это сделано в целях развития рыбохозяйственного комплекса на Курильских островах, заявили в пресс-службе правительства.

Лента новостей

11 апреля 2017 года

Лососю подбирают оптимальный рацион

Сотрудники ТИНРО-Центра проводят испытания новых комбикормов для лосося. Отмечается, что технология их производства может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам.

День корюшки удался на славу

8 апреля в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края весело отметили День корюшки - именно так в народе прозвали региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка».

«Ролиз» обретет камчатскую «прописку»

Известное в Приморском крае рыбодобывающее предприятие ООО «Ролиз», входящее в группу «НОРЕБО», переезжает на Камчатку. О причинах рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

Новому водохранилищу в Приамурье прочат рыболовное будущее

Нижне-Бурейское водохранилище, создаваемое в Амурской области под нужды энергетиков, планируют использовать и для развития рыболовного туризма в регионе. В водоеме прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности.

Прокуратура выявила нарушения в двух теруправлениях Росрыболовства

Органы прокуратуры проверили работу Северо-Западного и Средневолжского территориальных управлений Росрыболовства. Теперь от их руководителей требуют устранения нарушений и наказания виновных.

Морские заповедники остаются причиной разногласий

Идея создать в открытых водах глобальную сеть морских охраняемых районов под единым зонтичным органом управления не встретила поддержки российской делегации в ходе обсуждения на площадке ООН.

В Бурятии готовятся к мораторию на лов омуля

Бурятские депутаты обсудили возможные последствия введения запрета на промысел омуля на Байкале. Они включают необходимость усиления борьбы с браконьерством и трудоустройства рыбаков, которые останутся без работы.

В составе правкомиссии учли кадровые изменения

В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.

Рыбу Средиземного моря будут спасать по плану

На Мальте 15 государств подписали декларацию MedFish4ever. Она направлена на спасение средиземноморских популяций рыб, обеспечение экологической защиты в регионе, а также экономического роста в рыболовстве и смежных отраслях.

10 апреля 2017 года

Об опыте и успехах Хабаровского края рассказывает Fishnews

На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Все материалы

Крупным планом

На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.