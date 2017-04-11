11 апреля 2017 года

Россияне заменили мясо и рыбу картошкой

Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ изучили тенденции личного потребления в стране. Отмечено снижение продаж рыбы.

Аналитический центр при Правительстве РФ продолжает следить за ситуацией в российской экономике. На этот раз организация опубликовала бюллетень «Личное потребление товаров», сообщает корреспондент Fishnews.

«По данным Росстата, опубликованным в феврале 2017 года, спад ВВП России в 2016 году составил 0,2% (после -2,8% в 2015 году). При этом в 2016 году ускорилось падение реальных располагаемых доходов россиян. Его темпы достигли -5,9% в годовом выражении после -3,2% в 2015 году и -0,7% в 2014 году. Высокие темпы падения сохраняются, несмотря на снижение годовой потребительской инфляции (7,1% в среднем за 2016 год после 15,5% в 2015 году), что связано с сильным замедлением роста номинальных доходов населения - за 2016 год они выросли лишь на 1%», - отметили эксперты Аналитического центра.

В 2016 г. личное потребление (расходы домохозяйств) в РФ продолжило падать: оно сократилось на 5% (после -9,8% в 2015 г.). В сопоставимых ценах оборот розничной торговли за 2016 г. сократился, по данным аналитиков, на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Падение товарооборота в 2016-м наблюдается равномерно и в сфере продовольственных (-5,3% в годовом выражении), и в сфере непродовольственных (-5,1%) товаров.

«Таким образом, падение личного потребления и розничных продаж (на 5,0-5,2%) в 2016 году в России оказалось ниже снижения реальных доходов населения (на 5,9%), что может говорить о постепенном исчерпании «защитной» модели потребительского поведения, сложившейся в 2015 году, на фоне оживления экономики в целом», - говорится в бюллетене.

Отмечено, что в прошлом году сохранилась структура розничной торговли 2015 г.: продовольственные товары — 48,7%, непродовольственные — 51,3% Структуру личного потребления товаров в России отличает высокая (по сравнению с развитыми странами) доля продовольственных товаров, что соответствует параметрам развивающегося мира, обратили внимание эксперты.

Розничный товарооборот продовольствия начал снижаться в 2015 г. в результате роста розничных цен после резкой девальвации рубля и введения продовольственного эмбарго (в августе 2014 г.), говорится в бюллетене. В 2016 г. объем розничных продаж продовольственных товаров сократился на 5,3% по отношению к предыдущему году. Это объясняется снижением реальных доходов населения, продолжившимся в 2016 г. несмотря на возобновившийся рост реальных заработных плат. «По мнению экспертов Банка России, отчасти это может быть связано с тем, что заработные платы выросли у более состоятельных слоев населения, которые не являются основными покупателями продовольственных товаров. Другие слои населения переориентируются в потреблении на более дешевые категории продовольственных товаров», - указали авторы исследования.

В бюллетене приводятся данные по различным категориям товаров. Так, заявили в Аналитическом центре, оперативные месячные данные Росстата по крупным и средним предприятиям розничной торговли, очищенные от сезонных колебаний, говорят, что в конце 2016 г. розничные продажи мяса снизились и вышли на уровень января 2014 г. Продажи мяса птицы в течение 2016 г. были относительно стабильны. В продажах рыбы продолжилось снижение (в том числе из-за роста цен на 9,7% за 2016 г.), начавшееся в конце 2014 г. А в июле 2016 г. ниже уровня января 2014 г. также упали продажи консервов из рыбы и морепродуктов.

Эксперты обращают внимание на резкий рост в прошлом году продаж картофеля. По мнению аналитиков, это свидетельствует о замещении им более дорогостоящих продуктов в рационе населения. В частности, рыбы и мяса.

Fishnews