13 апреля 2017 года

Ценные моллюски манят браконьеров

С 1 декабря по 1 мая в пределах Восточно-Сахалинской подзоны и Южно-Курильской зоны запрещен любительский лов устриц, петушка и спизулы. Однако пограничники регулярно задерживают там местных жителей с незаконной добычей.

Наиболее востребованы у островного населения устрицы и петушок. Практика показывает, что один водолаз за несколько часов в среднем добывает до тысячи устриц, а петушка – до 8 тысяч, рассказали Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Так, на прошлой неделе в районе протоки Суслова лагуны Буссе (это особо охраняемая природная территория) правоохранители задержали мужчину, незаконно добывавшего морского петушка. Обнаружено и изъято более 8 тыс. экземпляров моллюска.

Немного ранее пограничники выявили три факта браконьерской деятельности - местные жители добывали устрицу. Во всех случаях изъятые биоресурсы выпущены в естественную среду обитания. Проводятся административные расследования.

Fishnews