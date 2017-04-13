Ценные моллюски манят браконьеров

13 апреля 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков официально представил нового заместителя Михаила Иваника и рассказал о перераспределении зон ответственности между замами. Глава ведомства подчеркнул, что важно вникать в работу не только курируемых направлений.
Законопроект, внесенный Минсельхозом, призван устранить двусмысленность, которую допустили при изменении закона. Речь идет о вопросах прибрежного рыболовства.
Соревнования по подледной рыбалке превратились в устоявшуюся традицию Николаевского района, в них принимает участие каждый десятый, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
В Охотском море завершилась минтаевая путина. Отечественные суда выловили свыше 874 тыс. тонн минтая и более 95 тыс. тонн сельди. Другие результаты промысла будут подведены на ближайшем заседании ДВНПС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. В том числе договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии поставили свои подписи под документом еще в декабре.
12 апреля 2017 года
Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
В современных условиях наблюдается отток людей из профсоюзных организаций. Однако опускать руки нельзя, нужно продолжать разъяснительную работу в коллективах, отмечают в Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства.
В Псковской области приняли изменения в порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным предприятиям. В частности, получатель не должен быть иностранным юрлицом и приобретать на выделенные средства зарубежную валюту.
Регулирование интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений, считают в КамчатНИРО. В институте полагают, что ограничение должно быть дифференцировано по районам промысла.