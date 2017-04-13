13 апреля 2017 года

Нового замглавы Росрыболовства представили коллегам

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков официально представил нового заместителя Михаила Иваника и рассказал о перераспределении зон ответственности между замами. Глава ведомства подчеркнул, что важно вникать в работу не только курируемых направлений.

Напомним, что о назначении нового заместителя руководителя Росрыболовства стало известно в марте. Михаил Иваник будет курировать в ведомстве рыбоохрану. Также решено было перераспределить зоны ответственности между другими замами.

Об изменениях глава федерального агентства рассказал на оперативном совещании. «В ведение Петра Степановича Савчука передается Управление организации рыболовства. Также он будет заниматься вопросами науки и развитием инфраструктуры портов и флота. Василий Игоревич Соколов сосредоточится на вопросах аквакультуры, которые имеют для нашей отрасли первостепенное значение, а также будет курировать международное сотрудничество, – заявил Илья Шестаков. – Вместе с тем, чтобы организация работы федерального агентства осуществлялась на должном уровне, необходимо вникать в работу и других, не только курируемых направлений, с тем чтобы обеспечить взаимозаменяемость. Нам предстоит совместными усилиями решать стоящие пред отраслью актуальные задачи».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, глава ведомства отметил ряд сотрудников центрального аппарата почетными грамотами за добросовестный безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и благодарностями Росрыболовства за добросовестное исполнение служебных обязанностей, безупречную профессиональную деятельность.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса медаль за заслуги в развитии рыбного хозяйства 1-й степени получила Тамара Беднарская.

Fishnews