Между заместителями главы Росрыболовства перераспределили обязанности

Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» подвела итоги работы за пятилетний период. Новым председателем правления АСРКС избран Максим Козлов.

Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.

Заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству назначен Михаил Иваник. Ранее он проходил службу в органах безопасности.

С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.

Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.

Камчатка субсидирует создание заводов по переработке отходов До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.

Минсельхоз предложил меры для регулирования добычи краба Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Браконьеров на Амуре встретят усиленной охраной С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.

У главы Росрыболовства новый зам Заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству назначен Михаил Иваник. Ранее он проходил службу в органах безопасности.

Как определяют «национальность» рыбы Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.

Сахалинская ассоциация продолжит отстаивать интересы рыбаков Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» подвела итоги работы за пятилетний период. Новым председателем правления АСРКС избран Максим Козлов.

Депутаты Камчатки предлагают вариант решения вопроса с жаберными сетями Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.

ВАРПЭ предложила налоговый маневр По расчетам ВАРПЭ, поэтапная отмена льготы по ставке сбора за водные биоресурсы при сохранении режима ЕСХН позволит рыбопромышленникам в ближайшие годы удвоить объемы инвестиций, а к 2025 г. обеспечит рост налоговых поступлений на 20%.

Исландия обратила внимание на «рыбные» проблемы Арктики Глобальное потепление приводит к изменению миграций рыбы в северных морях, отметил президент Исландии Гудни Йоханессон. Он призвал арктические государства достигнуть договоренности по разграничению запасов и рационально пользоваться рыбными ресурсами.