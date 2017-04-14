14 апреля 2017 года

Аквафермеры Западной Сибири нашли выгодную замену сазану

За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.

Об основных показателях рыбного хозяйства Новосибирской области за 2016 г. рассказал руководитель регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко. По его словам, большую часть добытой промышленниками рыбы составили карась, окунь, плотва и сазан. Аквафермеры вырастили 610 тонн пеляди, 403 тонны карпа, 209 тонн сазана, 130 тонн толстолобика, 134 тонны белого амура, 6,5 тонны радужной форели.

«Тенденции последних лет – сокращение вдвое объема производства сазана, его стали заменять растительноядными рыбами, которые растут быстрее – толстолобиком, белым амуром, – отметил глава департамента. – Начали выращивать новые виды рыб – тиляпию и африканского сома».

По информации Юрия Марченко, за 2016 г. в регионе введено 355 рыбопромысловых участков. На Чано-Барабинской системе озер были предприняты меры по охране водных биоресурсов – эта зона является лидером не только по количеству добытой рыбы, но и по числу браконьеров. Было организовано около 11 стационарных постов круглосуточного действия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, более 70% добытой в регионе рыбы подвергается глубокой переработке. Всего на территории области перерабатывается 23 800 тонн ВБР - в основном морской и океанической рыбы. 4 500 тонн в этом объеме составляют местные уловы.

Объем поддержки отрасли из областного бюджета в 2016 г. составил 12 млн рублей. В текущем году на эти цели будет направлено 20 млн рублей.

Fishnews