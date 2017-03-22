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«Рыбный геноцид» в Подмосковье расследуют правоохранители

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сброса загрязняющих веществ в реку Вохонку. Отравление воды привело к массовой гибели рыбы.

По данным проверки, которую провела Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области, в результате загрязнения воды в августе прошлого года погибло около 2,5 тыс. рыб различных видов (плотвы, окуней, карасей). По оценкам экспертов, это примерно 80% водных биоресурсов, обитавших на пострадавшем участке. Ущерб ВБР превысил 2,3 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам). Расследование находится на контроле областной прокуратуры.

Fishnews

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