«Рыбный геноцид» в Подмосковье расследуют правоохранители

22 марта 2017 года
В Бурятии за незаконную добычу омуля осуждены два брата. Их приговорили к условному лишению свободы и возмещению ущерба в размере 925 тыс. рублей.
20 марта 2017 года
В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.
17 марта 2017 года
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
15 марта 2017 года
Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.
14 марта 2017 года
На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.
В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.
14 апреля 2017 года
В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.
В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.
Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.
Миграции минтая в северо-западную часть Берингова моря в промысловом количестве, вероятны уже в начале летнего периода, как и в последние два года, отмечают ученые.
Россия и Япония согласовали условия промысла бурых водорослей японскими рыбаками у острова Сигнальный (Малые Курилы). Возможность добыть почти 4 тыс. тонн ламинарии, аларии и костарии ребристой обойдется примерно в 830 тыс. долларов.
Вопрос с перевалкой угля в Находке – одна из резонансных тем в Приморье. На этот раз проблему обсудили в краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.
По информации российского посольства, китайская сторона заявила о готовности проверить предприятия РФ, выпускающие рыбную муку, в период с 21 мая по 2 июня. Инспекция будет проводиться по согласованной с коллегами из КНР программе.
В программе тестирования электронного промыслового журнала задействовано 137 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 60. Близится к завершению и процесс межведомственного согласования поправок, законодательно закрепляющих статус ЭПЖ.
За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.
13 апреля 2017 года
Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.