С Японией заключили сделку по морской капусте

13 апреля 2017 года
Министр морских дел и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути прибыла в Японию с рядом инициатив. Обсуждаются, в частности, проекты по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры и обновлению флота республики.
В Охотском море завершилась минтаевая путина. Отечественные суда выловили свыше 874 тыс. тонн минтая и более 95 тыс. тонн сельди. Другие результаты промысла будут подведены на ближайшем заседании ДВНПС.
12 апреля 2017 года
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
06 апреля 2017 года
Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.
Представители РФ и Японии обсудили реализацию соглашения о предотвращении браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. Участники заседания отметили, что положения документа выполняются в полном объеме и выразили готовность продолжать взаимодействие.
03 апреля 2017 года
По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ 27-28 апреля посетит Россию для продолжения переговоров о совместных экономических проектах. Часть из них предполагает сотрудничество в области рыбопереработки и марикультуры на Южных Курилах.
14 апреля 2017 года
В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.
В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.
Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.
Миграции минтая в северо-западную часть Берингова моря в промысловом количестве, вероятны уже в начале летнего периода, как и в последние два года, отмечают ученые.
Вопрос с перевалкой угля в Находке – одна из резонансных тем в Приморье. На этот раз проблему обсудили в краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.
По информации российского посольства, китайская сторона заявила о готовности проверить предприятия РФ, выпускающие рыбную муку, в период с 21 мая по 2 июня. Инспекция будет проводиться по согласованной с коллегами из КНР программе.
В программе тестирования электронного промыслового журнала задействовано 137 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 60. Близится к завершению и процесс межведомственного согласования поправок, законодательно закрепляющих статус ЭПЖ.
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сброса загрязняющих веществ в реку Вохонку. Отравление воды привело к массовой гибели рыбы.
За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.
13 апреля 2017 года
Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.