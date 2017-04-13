14 апреля 2017 года

С Японией заключили сделку по морской капусте

Россия и Япония согласовали условия промысла бурых водорослей японскими рыбаками у острова Сигнальный (Малые Курилы). Возможность добыть почти 4 тыс. тонн ламинарии, аларии и костарии ребристой обойдется примерно в 830 тыс. долларов.

Переговоры прошли в рамках Соглашения между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников. Документ был подписан в Москве 25 августа 1981 г. и с тех пор его действие регулярно продляется.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, японское отраслевое объединение выплатит российской стороне 90,582 млн иен (примерно 831 тыс. долларов). Также в качестве технического содействия в проведении работ по сохранению и исследованию запасов морской капусты в районе промысла ассоциация безвозмездно поставит российским организациям оборудование на сумму 3,5 млн иен (32,1 тыс. долларов).

Добыча водорослей будет вестись у острова Сигнальный (он находится в Советском проливе и входит в состав Малой Курильской гряды) с 1 июня по 30 сентября. Общее количество японских лодок, одновременно находящихся на промысле, не должно превышать 240 единиц. В этом году японцы смогут освоить в районе в общей сложности 3892 тонны бурых водорослей (ламинарии, аларии и костарии ребристой).

По соглашению Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников ежегодно выплачивает российской стороне 90-100 млн иен за право ведения промысла морской капусты возле острова Сигнальный. Эти средства в соответствии с указом президента полностью направляются на финансирование проектов на Южных Курилах, отметили в пресс-службе.

Fishnews