Калифорния ожидает малые объемы ценного лосося

14 апреля 2017 года
В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.
13 апреля 2017 года
Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.
12 апреля 2017 года
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
11 апреля 2017 года
Сотрудники ТИНРО-Центра проводят испытания новых комбикормов для лосося. Отмечается, что технология их производства может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам.
10 апреля 2017 года
Проблему беспорядочного использования жаберных сетей нужно решить еще до начала путины: речь идет о сохранении биоресурса и сырьевой базы для береговой переработки, отмечает председатель совета директоров компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
07 апреля 2017 года
Предварительные результаты работы по оценке ситуации с заболеваемостью рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области планируется обсудить на региональной противоэпизоотической комиссии в мае.
17 апреля 2017 года
Исследования показали значительный рост популяции гижигинско-камчатской сельди. Наука рекомендовала увеличить ее возможный вылов в 2017 г. на 31 тыс. тонн.
Решение об ограничении использования жаберных сетей должно быть принято на федеральном уровне – путем внесения изменений в правила рыболовства, считает сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.
В 2016 г. уполномоченными органами исполнительной власти Сахалинской области закончено формирование управляющей компании (ООО «Южный Терминал», 99,99% уставного капитала в областной собственности) для реализации инвестиционного проекта строительства Корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра.
На данный момент нет гарантий, что при передаче Мурманского государственного технического университета в ведение Минобрнауки будет выполнено поручение президента о сохранении специализации учебного заведения, заявили в Росрыболовстве.
Расширению российского промысла в открытых районах Мирового океана мешает целый ряд административных барьеров и неурегулированных нормативных вопросов. Это снижает эффективность экспедиций и приводит к удорожанию рыбной продукции.
Минсельхоз и Росрыболовство проработают вопросы создания на архипелаге Шпицберген базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Для научных исследований на островах планируют выделить дополнительные средства.
В Камчатском крае завершается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Последний день – 20 апреля.
Минсельхоз разместил для обсуждения проект изменений методики, используемой при расчете начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров.
Правительство решило внести в Госдуму законопроект, который должен устранить противоречие, возникшее при изменении закона в части прибрежного рыболовства. С 2019 г. транспортировка и выгрузка уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении «прибрежки» будет запрещена.
Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота одобрили участники межведомственного совещания, сообщили в Росрыболовстве.