17 апреля 2017 года

Калифорния ожидает малые объемы ценного лосося

Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery Management Council) жестко ограничил сезон добычи чавычи в штате Калифорния. Решение связано с рекордным уменьшением поголовья из-за продолжительной засухи в 2014-2015 гг.

По информации портала SF Gate, во время засухи из-за высокой температуры воды мальки и молодь чавычи миллионами гибли в нерестовых реках. Взрослая рыба, идущая сейчас на нерест в Калифорнию, как раз из этого пострадавшего поколения. В 2016 г. квоту уже урезали, поэтому местные рыбаки были готовы к нынешнему решению совета, сообщает корреспондент Fishnews.

Помимо сокращения сроков добычи в ряде районов, рыболовные зоны к северу от горы Хорс и в южной части штата Орегон будут закрыты для защиты чавычи реки Кламат. Также введут ограничения на промысел этого лосося в системе дельт рек Сакраменто и Сан-Хоакин.

Теперь некоторые рыбаки подумывают о смене работы на время путины. Промысел чавычи является одним из самых прибыльных в Калифорнии, в 2013 г. на нем заработали 22,7 млн долларов.

Fishnews