17 апреля 2017 года

Инвестиционное предложение ООО «Южный Терминал»

В 2016 г. уполномоченными органами исполнительной власти Сахалинской области закончено формирование управляющей компании (ООО «Южный Терминал», 99,99% уставного капитала в областной собственности) для реализации инвестиционного проекта строительства Корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра.

ООО «Южный Терминал» получило статус резидента свободного порта Владивосток на территории Корсаковского городского округа (свидетельство от 25.01.2017 № 25000000121).

Инвестиционный проект предусматривает создание на территории Корсаковского городского округа оптово-распределительного центра для приемки, хранения, переработки, транспортировки уловов водных биоресурсов (преимущественно в живом/охлажденном виде) и направление в розничные торговые точки Сахалинской области, регионов России, а также на экспорт.

Проект будет обеспечивать физическую инфраструктуру для направления морепродуктов, в том числе уловов «шестимильной зоны», непосредственной в «точки потребления», а также для аукционных торгов водными биоресурсами.

Финансирование основной части проекта будет осуществляться с привлечением средств Корпорации развития Сахалинской области.

Принимая во внимание создание инфраструктуры для различных направлений деятельности, связанной с водными биоресурсами, ООО «Южный Терминал» предлагает потенциальным инвесторам участие в реализации инвестиционного проекта как в целом, так и на любом из этапов.

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