Vladivostok Boat Show поднимет паруса

18 апреля 2017 года
Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.
10 апреля 2017 года
Рыбопромышленники представят последние достижения и продукцию рыбной индустрии на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе. Российскую делегацию возглавит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
03 апреля 2017 года
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» получил от китайской стороны предложение о совместной организации оптового рынка рыбопродукции на базе свободной экономической зоны города Муданьцзян.
31 марта 2017 года
В Камчатском краевом объединенном музее с 1 апреля по 21 мая пройдет выставка «Исследователи морей и океанов». Ее посетителей познакомят с историей изучения вод полуострова.
29 марта 2017 года
В Белгороде 19-23 апреля пройдет ХV межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Ее посетители смогут не только ознакомиться с широким спектром товаров и услуг в сфере рыбной ловли, но и получить информацию об организации досуга в регионе.
28 марта 2017 года
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.
18 апреля 2017 года
Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.
Мурманский государственный арктический университет (МАГУ), в состав которого переходит МГТУ, стал одним из победителей конкурса по созданию опорных вузов.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыборазводных лососевых заводов подписали соглашение о взаимодействии с институтом регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Рыбакам нужно активнее включаться в подготовку для перехода на электронную ветсертификацию, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве надеются с помощью ВАРПЭ привлечь достаточно компаний к участию в эксперименте.
Так как разрешенный объем охотоморского минтая почти освоен в сезон «А» путины, промышленники надеются, что Росрыболовство рассмотрит возможность увеличения ОДУ, отмечает представитель компании «Интеррыбфлот» Сергей Суханов.
АтлантНИРО разработал проект программы по оценке запасов пелагических рыб в исключительной экономзоне Сенегала. Ожидается, что совместные исследования помогут обеспечить эффективную работу российских промысловых судов в водах республики.
Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.
Корейский морской институт (KMI) назвал одним из важнейших направлений развития рыбной отрасли республики участие в рыбопереработке российского Дальнего Востока. Предполагается построить комплекс мощностью 1,4-1,5 млн тонн минтая в год.
В Челябинской области планируется создать рыбоводческий кластер, включающий переработку и логистический центр. В объединение решили войти уже 10 хозяйств.
17 апреля 2017 года
Исследования показали значительный рост популяции гижигинско-камчатской сельди. Наука рекомендовала увеличить ее возможный вылов в 2017 г. на 31 тыс. тонн.