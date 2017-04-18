18 апреля 2017 года

Vladivostok Boat Show поднимет паруса

На X международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, стартует серия любительских регат. В «Гонке под парусом» сможет принять участие любой желающий.

Напомним, неизменным местом проведения Vladivostok Boat Show остается яхт-клуб «Семь футов». Как сообщили Fishnews организаторы, запись на парусную гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.

Кроме того, в рамках выставки пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе – соревнования на аутригерах и sup-досках, в которых также сможгут принять участие все желающие.

За последние восемь лет Vladivostok Boat Show стала визитной карточкой столицы Приморья, в 2016 г. в мероприятии участвовало более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 тыс. человек.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews