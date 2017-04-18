18 апреля 2017 года

Электронная ветсертификация: успеть до января

Рыбакам нужно активнее включаться в подготовку для перехода на электронную ветсертификацию, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве надеются с помощью ВАРПЭ привлечь достаточно компаний к участию в эксперименте.

В соответствии с поправками в закон о ветеринарии электронная ветеринарная сертификация начнет действовать в России с 1 января 2018 г. Готовность надзорных ведомств и отрасли к переходу на «цифру» и проблемы, возникающие у рыбаков при оформлении документации в электронном виде, обсуждались 13 апреля на совещании под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

От вылова до порта – провал

Новый формат ветсертификации предусматривает интеграцию информационных систем Росрыболовства и Россельхознадзора, в результате которой у рыбаков появится возможность автоматически формировать ветеринарные сопроводительные документы. Хотя тестирование системы идет уже не первый месяц, на практике удалось наладить работу только первого блока информации «Вылов», который выдает производственные ВСД на основе судовых суточных донесений.

Три других блока – «Производство продукции на борту судна», «Перегрузка» и «Выгрузка продукции в порт» – пока идут с ошибками, признал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Причем количество ошибок колеблется в диапазоне от 15% до 85%, и, что самое печальное, установить причины возникновения сбоев не удается.

«При попытке оформления электронного ветсертификата система по некоторым причинам выдает отказ, – констатировал Николай Власов, пообещав, что до конца года все заработает. – «У меня есть практически полная уверенность, что за оставшееся время докатим и все три остальных модуля». На берегу у Россельхознадзора успехов гораздо больше. По словам замглавы службы, переработчики и торговые сети могут хоть сейчас подключаться к системе.

«Понятно, что блок информации «Вылов» будет работать с незначительным количеством ошибок, потому что фактически предприятия дублируют данные ССД об объеме вылова, здесь никаких сложностей нет. А вот когда речь идет о том, чтобы зафиксировать ежесуточно объем производимой продукции и ее ассортимента, возникают сложности, – указал на совещании президент ВАРПЭ Герман Зверев. – Нам бы хотелось вместе с Россельхознадзором начать постепенно тестирование этих трех блоков, чтобы выявить типовые ошибки, затруднения и страхи у предприятий».

Вопросы не только к формату

Герман Зверев обратил внимание, что с 1 января 2018 г. возникает обязанность выдачи ВСД не только на продукцию животного происхождения, но и на уловы водных биоресурсов до их доставки на место переработки и/или на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также на некоторые виды переработанной продукции, например, консервы.

«Вопрос нельзя сводить только к тому, что появляется, условно говоря, новый способ передачи информации – вместо бумажного электронный. Возникает новый объем информации, который ранее не требовалось вводить в систему ветеринарной сертификации, – рассказал глава ВАРПЭ корреспонденту Fishnews. – В законе ситуация облегчена тем, что эту запись в электронном виде могут делать сотрудники самих предприятий. Сейчас мы хотим собрать информацию, не будет ли и здесь сложностей».

Предполагается, что должностные лица предприятий будет наделены полномочиями по выдаче документов, которые подтверждают факт вылова ВБР в конкретном районе. Однако, как отметил Герман Зверев, на сайте Россельхознадзора и подведомственных организаций до сих пор отсутствуют актуальные карты ветеринарной безопасности районов промысла. «Эти данные необходимы, потому что подтверждение безопасности района в ветеринарном отношении является основанием для того, чтобы исключить лабораторные исследования», – подчеркнул он.

По словам президента ВАРПЭ, пока не очень понятно, как будет работать система, если вылов производится без использования судна, например, при промысле тихоокеанских лососей. Каким образом осуществлять ввод этой информации в электронную сеть с рыбопромыслового участка где-нибудь в отдаленном районе Камчатки? Есть вопросы и к подготовке и аттестации ветеринарных специалистов предприятий.

Экспорт под вопросом

На совещании Герман Зверев выразил обеспокоенность в связи с возможностью применения электронной ветсертификации при экспортных операциях. По словам Николая Власова, оформление экспортных ветеринарных сертификатов остается узким местом. Россельхознадзор ведет переговоры с рядом стран, в том числе с ЕС, по вопросу интеграции системы «Меркурий» с европейскими базами данных, но надежды завершить их до 1 января 2018 г. не слишком много.

Еще хуже обстоят дела со странами АТР – Республикой Корея, Японией и Китаем. «Ни одна из этих стран в таком формате работать с нами не готова, то есть нам придется оформлять бумажные сертификаты», – сообщил Николай Власов.

Другой нерешенной проблемой может стать электронная сертификация рыбопродукции за пределами Российской Федерации. «Технологически Россельхознадзор к этому готов, но правовой основы совершенно никакой нет», – отметил представитель надзорного ведомства. – «Если нашим экспортерам потребуется работать там и переоформлять сертификаты, у нас должно быть средство, чтобы без нарушения законодательства оформлять их непосредственно в Пусане. Мы это можем сделать, если будут запросы самих компаний, и если Росрыболовство нас в этом отношении поддержит».

До января осталось недолго

В ходе совещания Николай Власов пригласил рыбопромышленные компании начинать освоение модуля «Вылов» и использовать его для сертификации уловов – соответствующее объявление было размещено на официальном сайте Россельхознадзора. Замглавы службы пояснил, что многие ошибки связаны именно с ограниченным количеством участников пилотного проекта, и предупредил, что в подготовке к грядущим изменениям должен быть заинтересован, прежде всего, бизнес.

«Сейчас участие компаний в этих экспериментах добровольное. А дальше идет закон джунглей – те, кто хочет заранее подготовиться, готовятся заранее. Те, кто заранее не готовятся, попадут в интересную ситуацию», – намекнул Николай Власов.

«За проблемы, которые 1 января 2018 г. могут возникнуть, в первую очередь, будут отвечать не рыбаки, а Россельхознадзор и Росрыболовство», – критично оценил готовность системы к переходу на электронную ветсертификацию Илья Шестаков, отметив, что в ходе испытаний не отстроена половина цепочек.

Глава федерального агентства подчеркнул необходимость задействовать ресурсы отраслевых объединений для вовлечения рыбаков в процесс тестирования системы. «Ассоциации нужно занять решающую роль, подключить на Дальнем Востоке крупные компании, работающие как предприятия полного цикла, проверить работу всей цепи поставки продукции. Только так мы можем провести полноценный эксперимент, отработать схему и понять причины ошибок», – обратился Илья Шестаков к президенту ВАРПЭ. Он также попросил ассоциацию донести до рыбаков озабоченность ситуацией, поскольку до полного внедрения электронной ветсертификации осталось чуть более восьми месяцев.

В свою очередь Герман Зверев подтвердил готовность бизнеса к сотрудничеству и рассказал, что уведомление Россельхознадзора уже разослано всем членам ВАРПЭ. По итогам обсуждения Илья Шестаков предложил через два месяца провести новое совещание и посмотреть, к каким результатам удалось прийти.

Fishnews