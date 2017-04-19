19 апреля 2017 года

Наука одобрила повышение ОДУ гребенчатой креветки

Ученый совет ТИНРО-Центра рекомендовал увеличить допустимый улов гребенчатой креветки в Татарском проливе на 150 тонн – до 850 тонн. Предполагается, что добавленные объемы рыбаки освоят в конце года.

Биообоснование увеличения объемов добычи гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье, севернее мыса Золотой, подготовили специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Хабаровского филиала ТИНРО.

На заседании ученого совета ТИНРО-Центра отмечено, что прошлогодние исследования в подзоне Приморье показали значительное увеличение промзапаса. «Результаты учетных съемок и промысловая статистика свидетельствуют о положительных изменениях в состоянии промыслового запаса гребенчатой креветки Татарского пролива. По оценкам донной траловой съемки 2015 года промысловый запас гребенчатой креветки во всем проливе составлял более 7,7 тыс. тонн», – сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Промысловая статистика подтверждает результаты научных работ – в течение последних лет отмечается устойчивая тенденция роста показателей. В этом году уловы креветки на ловушку в Западно-Сахалинской подзоне и в подзоне Приморье, севернее мыса Золотой, стали максимальными за последние 25 лет, отметили в ТИНРО.

Напомним, запас гребенчатой креветки Татарского пролива является единой популяцией, поэтому дается общий прогноз вылова с разбивкой на промысловые зоны. «При расчете объема допустимого изъятия на 2017 год, как и в предыдущие годы, использовался предосторожный подход. Ранее величина ОДУ гребенчатой креветки Татарского пролива на 2017 г. была определена в объеме 700 тонн. Исходя из результатов съемок и новых данных промысловой статистики, специалисты предложили увеличить допустимый улов гребенчатой креветки Татарского пролива на 150 тонн», - рассказали в пресс-службе.

Ученый совет одобрил представленное обоснование и рекомендовал на текущий год увеличить допустимый улов гребенчатой креветки в Татарском проливе в 2017 г. до 850 тонн. Предполагается, что добавленные объемы будут освоены рыбаками в конце года.

Fishnews