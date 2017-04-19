19 апреля 2017 года

Рыбоводов уличили в продаже путевок на любительскую рыбалку

В Свердловской области владельцы аквакультурного бизнеса незаконно брали плату за рыбалку на арендованных водоемах, сообщили в теруправлении Росрыболовства. Деньги взимались за аборигенные виды, к которым предприниматели отношения не имели.

По жалобам граждан сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства совершили контрольный выезд на озера Сунгуль и Червяное. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, каждый желающий порыбачить на этих водоемах должен был приобрести «путевку» за 200 рублей. Со слов рыбаков, этот бизнес приносил предпринимателям до 40 тыс. рублей в сутки.

«В законе об аквакультуре написано, что если мы садим и у нас есть акты зарыбления – это наша собственность», – заявил директор компании Михаил Шаблаков.

«Федеральный закон об аквакультуре, правильно? Подождите, подождите. Вы не торопитесь. В этом списке нет ни окуня, ни щуки, ни ерша. Получается, что деньги берутся за аборигенные виды рыб, которые свободны и бесплатны. И объектами аквакультуры не являются», – отметил старший государственный инспектор Свердловского отдела Евгений Полушкин.

Кроме того, озеро Большой Сунгуль – федеральная собственность и платная рыбалка на нем запрещена.

По информации теруправления, за незаконный сбор денег предпринимателей ждет суд, им грозит крупный штраф и расторжение договоров об использовании водоема.

Fishnews