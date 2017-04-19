19 апреля 2017 года

Промысел в Мировом океане – в центре внимания сенаторов

21 апреля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пройдет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития рыболовства в открытых и удаленных районах Мирового океана.

В рамках круглого стола планируется обсудить вопросы развития отечественного рыболовства. В том числе такие важные факторы, как ресурсный потенциал отрасли и возможности для увеличения добычи водных биоресурсов, состояние рыбопромыслового и научного флота и проведение научно-исследовательских работ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, участники заседания рассмотрят возможные меры государственной поддержки океанического промысла, обсудят участие России в международных организациях, а также проблемы, снижающие эффективность рыболовства и затрудняющие доставку рыбной продукции из районов Мирового океана.

К участию в круглом столе приглашены представители Минсельхоза, Росрыболовства, Пограничной службы ФСБ России, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также ведущих отраслевых ассоциаций и рыбопромышленных предприятий.

Fishnews