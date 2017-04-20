20 апреля 2017 года

Отечественный вылов помогли увеличить треска и сельдь

К 17 апреля российские пользователи освоили в общей сложности 1,63 млн тонн водных биоресурсов - на 3,6% выше уровня прошлого года. Прибавка на Дальнем Востоке обеспечена увеличением добычи сельди в Охотском море и трески в Беринговом.

В Дальневосточном бассейне добыто 1,195 млн тонн водных биоресурсов - на 77 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, минтая рыбаки поймали 957 тыс. тонн, превысив уровень 2017 г. на 44,8 тыс. тонн.

В Северном бассейне освоено 163,9 тыс. тонн - на 23,9 тыс. тонн меньше, чем на 17 апреля прошлого года. Трески добыто 111,8 тыс. тонн (-21 тыс. тонн), пикши - 40,1 тыс. тонн (-5,9 тыс. тонн).

Общий вылов в Балтийском море достиг 31,5 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2016 г. Шпрота поймано 20,7 тыс. тонн (+4,5 тыс. тонн). Уловы сельди составили 9 тыс. тонн - на 1,9 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 34 тыс. тонн водных биоресурсов (-4,2 тыс. тонн). На промысле хамсы вылов составил 27,4 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 2,5 тыс. тонн. Вылов тюльки уменьшился по сравнению с показателем 2016 г. на 2,8 тыс. тонн – до 2,7 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне освоено 8,9 тыс. тонн ВБР, что меньше на 1,4 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Кильки добыто 0,3 тыс. тонн, отставание от показателя за аналогичный период прошлого года - на 0,6 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных видов составил 5,1 тыс. тонн (-0,7 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбаки наловили 120,3 тыс. тонн, превысив уровень 2016 г. на 12,1 тыс. тонн. Уловы выросли, главным образом, за счет промысла в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 68,3 тыс. тонн (-4,8 тыс. тонн). Это объясняется уменьшением добычи путассу в Северо-Восточной Атлантике.

Fishnews